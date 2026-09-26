Трамп ожидает возобновления бомбардировок Ирана после выборов, - WSJ

По словам американских чиновников, Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Это предложение предусматривало возобновления Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие Штатами блокады иранских портов.

В то же время Трамп открыто заявляет, что Иран умоляет о сделке после выборов, которая бы ликвидировала ядерную программу страны. Однако в частном порядке он скептически относится к тому, ч о Иран удовлетворит его требования, и заявил своим помощникам, что считает возобновление бомбардировок весьма вероятным сценарием.

При этом источники говорят, что сегодняшние взгляды президента США могут измениться по мере затягивания войны в ближайшие недели и могут зависеть от результатов промежуточных выборов в Конгресс.

Масштаб ударов, которые планирует нанести Трамп, определить не удалось. Но по словам собеседников, он неохотно возобновляет крупные боевые действия, отчасти потому, что США хотят сохранить истощающиеся запасы боеприпасов для других непредвиденных обстоятельств.