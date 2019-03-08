Трамп частково дозволив ЦРУ приховувати втрати мирного населення

Пентагон і далі буде демонструвати інформацію про втрати серед мирного населення

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет частично отменить требование обнародования числа мирных граждан, что погибают в результате ударов США по объектам боевиков в зоне боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что Пентагон, как и раньше, обязан раскрывать всю информацию о жертвах среди гражданского населения, но в отчетность не будет входить информация о жертвах в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ЦРУ. В 2017 году ЦРУ уже не представляло информации про погибших среди гражданского населени.

Еще в 2016 году бывший президент США Барака Обама потребовал публиковать отчетность о жертвах среди гражданского населения. Этим он пытался достичь повышения прозрачности военных операций и сократить случаи гибели гражданского населения.

Напомним, президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине.