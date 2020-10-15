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Трамп не буде закривати США в разі другої хвилі COVID-19

Вашингтон, Четвер 15 жовтня 2020 18:38
Трамп не буде закривати США в разі другої хвилі COVID-19
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не буде закривати США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом. Він також виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавіруса, бо не бачить у ній необхідності.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox Business.

Зазначимо, що Сполучені Штати займають перше місце у світі за кількістю випадків COVID-19. За даними університету Джонса Хопкінса, в країні виявлено понад 7,9 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 216 тисяч - з летальним результатом. Одужали понад 3,1 млн осіб.

Нагадаємо, у Трампа та його дружини Меланії виявили коронавірус 2 жовтня.

10 жовтня Трамп з'явився без маски перед своїми прихильниками під час першого публічного заходу з моменту зараження COVID-19.

Трамп 13 жовтня офіційно повернувся до передвиборної кампанії після зараження COVID-19.

За словами лікаря президента Шона Конлі, результати тесту Трампа на коронавірус останні кілька днів поспіль були негативними, і він більше не заразний.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус

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