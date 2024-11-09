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Трамп не будет поддерживать Путина: Подоляк объяснил причину

Суббота 09 ноября 2024 21:34
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Трамп не будет поддерживать Путина: Подоляк объяснил причину Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет поддерживать инициативы российского диктатора Владимира Путина. Он не может играть вторым номером.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

По его словам, Трамп будет действовать исключительно исходя из репутационного прагматизма. В рамках этой логики нет смысла поддерживать инициативы Путина, поскольку тогда новоизбранный президент США будет вторым номером. Трамп, в свою очередь, не будет этого делать.

Подоляк добавил, что даже если есть поддержка инициатив, и так или иначе будет изменена формулировка, но в результате это все равно будут инициативы Путина. Это значит, что "ты будешь играть вторым номером".

"Я себе совсем не представляю. Учитывая опять же биографию господина Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает, то играть вторым номером он точно не будет. Только первым. И поэтому вся инициатива от Трампа она будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии Путин", - заявил Подоляк.

Напомним, вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Трамп может попытаться договориться с Путиным о завершении войны против Украины. Но такое соглашение, по его словам, скорее всего, будет не в интересах Украины.

Отметим, что сегодня британские СМИ опубликовали очередную версию так называемого "мирного плана" Трампа по Украине. Он предусматривает европейские войска в буферной зоне между Украиной и Россией.

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