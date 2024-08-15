Трамп, Байден и Харрис стали жертвами иранской фишинговой кампании, - отчет Google

В отчете Google от 13 июня говорится, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка человек, связанных с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президент Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Издание отмечает, что в докладе впервые официально сказано, что Иран нацелился в том числе на администрацию Байдена-Харрис и связанные с ней президентские кампании.
Компания Google в своем отчете указывает, что APT42 - иранская правительственная хакерская группа, известная как Charming Kitten и Mint Sandstorm - в мае и июне атаковала около десятка человек. Одна из атак была против высокопоставленного политического консультанта и оказалось успешной.
Исследователи безопасности Google по-прежнему отмечают попытки APT42 взломать личные учетные записи электронной почты, связанные с Байденом, Харрис и Трампом.
Как пишет Axios, приемы APT42 включают внедрение вредоносных ссылок как в текст электронных писем, так и в обычные на вид PDF-вложения, что затрудняет обнаружение их пользователями.
Кроме того, известно, что данная хакерская группа взаимодействует с жертвами на платформах зашифрованных сообщений, таких как Signal и WhatsApp, чтобы вызывать доверие.
Напомним, что в воскресенье, 11 августа, предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил, что их компьютеры были взломаны.
На следующий день The Washington Post написало, что работающие на Иран хакеры могли взломать не только электронную почту сотрудников штаба Трампа, но и атаковать компьютеры советников Джо Байдена и Камалы Харрис.
Позже стало известно, что ФБР проводит расследование относительно взлома хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.
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