Трамп, Байден и Харрис стали жертвами иранской фишинговой кампании, - отчет Google

Издание отмечает, что в докладе впервые официально сказано, что Иран нацелился в том числе на администрацию Байдена-Харрис и связанные с ней президентские кампании.

Компания Google в своем отчете указывает, что APT42 - иранская правительственная хакерская группа, известная как Charming Kitten и Mint Sandstorm - в мае и июне атаковала около десятка человек. Одна из атак была против высокопоставленного политического консультанта и оказалось успешной.

Исследователи безопасности Google по-прежнему отмечают попытки APT42 взломать личные учетные записи электронной почты, связанные с Байденом, Харрис и Трампом.

Как пишет Axios, приемы APT42 включают внедрение вредоносных ссылок как в текст электронных писем, так и в обычные на вид PDF-вложения, что затрудняет обнаружение их пользователями.

Кроме того, известно, что данная хакерская группа взаимодействует с жертвами на платформах зашифрованных сообщений, таких как Signal и WhatsApp, чтобы вызывать доверие.