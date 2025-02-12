Трамп видит в освобождении Россией Фогеля шанс на окончание войны в Украине

"Россия обращалась с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне", - сказал Трамп журналистам Белом доме через несколько часов после объявления об освобождении Фогеля.

Что известно об освобождении и кто такой Фогель

Во вторник администрация Трампа объявила о достижении соглашения с Россией об освобождении давнего американского заключенного Марка Фогеля, который сейчас возвращается в Соединенные Штаты.

В своем заявлении советник по нацбезопасности США Майк Волц заявил, что специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и другие советники "договорились об обмене, который служил проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Известно, что 63-летний Марк Фогель должен вернулся в США во вторник вечером (в Штатах еще не наступила среда) вместе со Стивом Виткоффом. Он был учителем в американской школе в Москве и в 2021 году его задержали в российской аэропорту по обвинению в хранению небольшого количества марихуаны, которая была прописана ему в США в медицинских целях. После, в 2022 году, его приговорили к 14 годам лишения свободы.

В СМИ добавляют, что пока неясно, кого или что США отдали в обмен на Фогеля.