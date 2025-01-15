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Трамп аноносировал, что заложники в Секторе Газа будут освобождены в ближайшее время

Среда 15 января 2025 19:18
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Трамп аноносировал, что заложники в Секторе Газа будут освобождены в ближайшее время фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники в Секторе Газа будут освобождены. Это произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы заключили сделку по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время", - написал он.

Кроме того, высокопоставленный арабский дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил The Times of Israel, что США, Катар и Египет в ближайшее время выпустят совместное заявление, в котором объявят о заключении сделки.

После этого премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани проведет пресс-конференцию в Дохе, на которой расскажет подробности соглашения, говорит чиновник.

Соглашение ХАМАС и Израиля

Как сообщалось ранее, ХАМАС одобрил соглашение с Израилем освобождении заложников в Секторе Газа и о прекращении огня. Свой ответ группировка передала посредникам.

Напомним, еще в январе ХАМАС одобрил список заложников, которых готов обменять в случае прекращения огня. В свою очередь, тогда Израиль опроверг подготовку обмена и заявил, что никаких списков не получал.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп
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