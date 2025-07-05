Трамп анонсировал переговоры с Китаем по TikTok в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп начнет переговоры с Китаем по потенциальному соглашению относительно TikTok уже в понедельник или вторник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Думаю, мы начнем в понедельник или вторник... будем говорить с Китаем, возможно, с президентом Си Цзиньпином или одним из его представителей. Но в целом соглашение уже почти готово", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.
В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна избавиться от американских активов TikTok.
Этой весной уже обсуждалось соглашение о создании новой компании для американских операций TikTok, которая должна была быть большинством владением и управлением со стороны инвесторов из США. Однако реализацию остановили после того, как Китай заявил, что не одобрит сделку на фоне объявленных Трампом новых пошлин на китайские товары.
Трамп признал, что соглашение, вероятно, потребует одобрения со стороны Китая.
На вопрос, насколько он уверен, что Пекин согласится, Трамп ответил: "Я не уверен, но думаю, что да. У меня отличные отношения с президентом Си. И считаю, эта сделка выгодна как для них, так и для нас".
Еще в 2024 году Конгресс США принял закон, который обязывает продать TikTok американскому инвестору. Инициатива стартовала при президентстве Джо Байдена. В случае отказа приложение может быть заблокировано на всей территории страны.
Однако после прихода к власти Дональд Трамп уже трижды откладывал выполнение этого решения. Он даже заявлял, что TikTok якобы помог ему получить поддержку молодежи во время избирательной кампании.
Последнюю отсрочку Трамп предоставил в апреле 2025 года, что вызвало обеспокоенность среди американских законодателей. Некоторые из них призвали президента четко определиться с дальнейшими действиями: либо окончательно запретить приложение, либо объяснить дальнейшие планы.
В целом политическая элита США обеспокоена возможностью передачи личных данных американцев правительству Китая или использования TikTok для дезинформационных кампаний.
19 июня президент США снова отложил блокировку приложения.
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