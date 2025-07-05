Трамп анонсировал переговоры с Китаем по TikTok в ближайшие дни

"Думаю, мы начнем в понедельник или вторник... будем говорить с Китаем, возможно, с президентом Си Цзиньпином или одним из его представителей. Но в целом соглашение уже почти готово", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна избавиться от американских активов TikTok.

Этой весной уже обсуждалось соглашение о создании новой компании для американских операций TikTok, которая должна была быть большинством владением и управлением со стороны инвесторов из США. Однако реализацию остановили после того, как Китай заявил, что не одобрит сделку на фоне объявленных Трампом новых пошлин на китайские товары.

Трамп признал, что соглашение, вероятно, потребует одобрения со стороны Китая.

На вопрос, насколько он уверен, что Пекин согласится, Трамп ответил: "Я не уверен, но думаю, что да. У меня отличные отношения с президентом Си. И считаю, эта сделка выгодна как для них, так и для нас".