Трагедия среди белого дня: в Харькове во время катания с горки погибла 70-летняя женщина

В Харькове 70-летняя женщина получила, по предварительной информации, несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в Facebook.

Что известно об обстоятельствах гибели женщины в Харькове

Украинцам рассказали, что в воскресенье (18 января) в полицию около 14:00 поступило сообщение об обнаружении женщины без признаков жизни в Немышлянском районе города Харькова.

Уточняется, что тело находилось на снегу, тогда как неподалеку был обнаружен тюбинг.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что специалисты при этом:

провели осмотр места происшествия;

опросили свидетелей;

установили личность погибшей.

Ею оказалась 70-летняя женщина.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, во время первичного осмотра тела видимых телесных повреждений обнаружено не было.

"Предварительно установлено, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки", - поделились в полиции и добавили, что "женщина погибла от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой".

Следовательно, сейчас полицейские выясняют все обстоятельства гибели женщины.

"Следователем сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

Публикация полиции (скриншот: facebook.com/police.kharkov)