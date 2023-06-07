Трагедия на Каховской ГЭС. Как 80 лет назад Россия устроила еще один теракт в Украине

Кто 80 лет назад подорвал Днепровскую ГЭС, кто от этого больше пострадал и кто еще в мире устраивал подобные теракты во время войны, - ниже в материале РБК-Украина.

Российские оккупационные войска в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате взрыва дамба получила критические повреждения, что вызвало бесконтрольный сброс воды из Каховского водохранилища. Ниже по течению Днепра вода стала затапливать населенные пункты, в зоне бедствия оказались тысячи людей, которых спешно пытаются эвакуировать.

Сама же гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. Подрыв Каховской ГЭС уже назвали одной из самых масштабных техногенных катастроф в Европе за последние несколько десятков лет, последствия которой еще предстоит оценить.

В типичной для себя манере российская пропаганда открестилась от причастности к взрыву и как всегда обвинила во всем "Киевский режим". При этом в пророссийских телеграм-каналах стали появляться публикации и фотографии, в которых теракт, учиненный российской армией, сравнивают с подрывом Днепровской ГЭС в августе 1941 года.

История имеет свойство повторяться

Устраивать подобные террористические акции для России не впервой. Считая себя во всем правопреемницей Советской империи, РФ унаследовала и методы ведения войны. 82 года назад на территории Украины произошла аналогичная трагедия с подрывом ГЭС.

За первые два месяца войны, которую в России принято называть Великой отечественной, немецкая армия быстрыми темпами продвинулась вглубь территории СССР и к середине августа вышла к реке Днепр от Херсона до Киева. Положение Красной армии было катастрофическим.

Отступая под ударами Вермахта, советское руководство старалось применять тактику "выжженной земли". То есть уничтожать все, что могло достаться врагу, но без особой заботы о будущей судьбе своей армии и мирного населения, которое не могло эвакуироваться. Минирование и подрыв Днепровской гидроэлектростанции стал одним из самых ярких тому примеров.

Днепровская ГЭС после подрыва (фото: Википедия)

Помимо нежелания отдавать врагу работающую электростанцию, советское руководство преследовало конкретную военную цель. Необходимо было замедлить стремительное наступление немецкой армии. Потому было решено не только вывести из строя турбины, которые вырабатывали энергию, но и подорвать дамбу, затопив при этом правый берег Днепра. Для того, чтобы подорвать станцию, которая была гордостью и одним из символов советской индустриализации, Красная армия применила около 20 тонн взрывчатки.

18 августа в 20:00 прогремел взрыв, который частично разрушил плотину. В результате этого образовалась волна около 100 метров в длину и высотой 7-12 метров. Поток воды смыл прибрежную городскую полосу, плавни острова Хортица и дошел до соседних украинских городов – Никополя и Марганца.

Несмотря на разрушение ГЭС и последующие катастрофические последствия затопления территорий, большого урона немецкой армии это не нанесло. По данным самих немцев, в результате подрыва дамбы их армия потеряла около 1500 солдат убитыми. Также это не сильно повлияло на темпы наступления Вермахта. Военной пользы подрыв ГЭС не принес.

В то же время урон самой Красной армии и мирному населению был куда большим. О планируемом взрыве Днепровской дамбы никто не был предупрежден. На самой дамбе в момент взрыва двигались беженцы и отступающие на левый берег военные с техникой. Они стали первыми жертвами катастрофы. Также не были предупреждены военные части, расположенные вниз от Запорожья в днепровских плавнях. В результате этого на острове Хортица остался отрезанным полк пехоты.

Помимо этого, взрыв плотины резко поднял уровень воды в нижнем течении Днепра, где в это время начался отход под Николаевом советских войск. Солдаты оказались отрезаны водой, и им пришлось сдаться в плен, либо прорываться из окружения, бросив всю технику и артиллерию.

В результате выброса воды затопленными оказались десятки населенных пунктов. Потери мирного населения так и остаются доподлинно неизвестными. Сегодня историками называются цифры от 20 до 100 тысяч человеческих жертв среди военных и гражданских, однако это спорные данные.

За более чем 80 лет Россия так и не изменила свой подход к ведению войны, когда цель якобы оправдывает средства. Одной из основных причин подрыва ГЭС, которую озвучивают эксперты, является желание армии РФ замедлить украинское наступление и сделать невозможным освобождение ВСУ оккупированных территорий.

Российские оккупанты возле Каховской ГЭС (фото: росСМИ)

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, безусловно, нанес большой ущерб именно мирному населению и природе. Однако, как и в случае с событиями 80 летней давности, своими действиями российская армия навредила и себе. От поднятия уровня воды особенно пострадает левый берег Днепра, на котором находится первая линия обороны оккупационных войск. Ее возводили для отражения наступления украинской армии. Как отметили в Минобороны Украины, оккупанты уже провоцировали подобную ситуацию. Ранее российская армия поднимала уровень воды за счет открытия шлюзов и подтапливала Херсонскую область. Первоначально в таких случаях страдали территории, которые контролировала армия РФ.

После теракта проблемы с водоснабжением возникнут не только на юге Украины, но и во временно оккупированном Крыму, который Россия захватила в 2014 году.

Еще одной отчетливой параллелью в истории с уничтожением Днепровской и Каховской ГЭС выглядят заявления политического руководства России. Как и в случае с российской пропагандой, после учиненной Красной армией диверсии, советское руководство поспешило обвинить во всем немцев. Пропаганда стала распространять информацию о том, что взрыв – дело рук переодетых в советскую форму немецких шпионов.

Однако за пределами СССР придерживались другой точки зрения даже союзники по антигитлеровской коалиции. Американская газета The New York Times 21 августа 1941 года на первой полосе публикует статью о подрыве дамбы "отступающими русскими". Одурачить мир не вышло и 80 лет спустя. Мировое сообщество осудило действия российской армии и считает их очередным актом геноцида против народа Украины.

Не Красной армией единой

Было бы неправильным акцентировать внимание и проводить параллели только с действиями советской армии, которые перекликаются с сегодняшними событиями. История знает и другие примеры, когда во время военных конфликтов воюющие армии уничтожали подобную инфраструктуру с целью навредить друг другу. Разница лишь в том, какие задачи стояли перед совершением таких действий и были ли они достигнуты.

После того, как Днепровская ГЭС перешла под контроль немецкой армии летом 1941 года, они смогли своими силами и силами военнопленных восстановить ее. Через год станция снова заработала, только уже на привезенном из Германии оборудовании. Однако в 1943 году статус-кво изменился и теперь под ударами советской армии отступал Вермахт. Не желая оставить врагу восстановленную ГЭС, немцы также предприняли попытку ее подрыва. Частично им это удалось. Очередной мощный взрыв уничтожил часть дамбы, а также все оборудование. На этот раз станция смогла возобновить свою работу только в 1947 году. Немцам, пусть и не в полной мере, но все же удалось добиться поставленной цели без ущерба для своей армии.

Однако не только советская и немецкая армия прибегали к подрыву плотин. С самого начала Второй мировой войны каждая из воюющих сторон пыталась найти средства, чтобы как можно скорее вывести противника из игры. В Великобритании таким шансом считали удары по военной промышленности Германии. Так на свет родился план по нанесению бомбовых ударов по плотинам водохранилищ Рурской области. Вода из них была нужна для выплавки стали, по заполненным ею каналам доставлялись стратегически важные грузы, без нее невозможно было производить электроэнергию.

В мае 1943 года англичане решили реализовать свой план, так как именно в это время года водохранилища были наиболее заполнены водой после весеннего таяния снегов. Самолеты осуществили ночной налет и бомбовыми ударами частично разрушили две плотины. В результате затопления погибло около 1500 людей, в основном они были насильно привезенными остарбайтерами из оккупированных Вермахтом регионов. Добиться полного успеха британцам не удалось, однако заметный урон промышленности все же был нанесен. Объемы производимой продукции, необходимой для ведения войны, сократились, Германии пришлось искать и выделять значительные средства на восстановление дамб и ремонта пострадавшей инфраструктуры.

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На войне любой ее участник может оправдать последствия своих действий желанием достигнуть поставленных целей. Однако с момента окончания самой масштабной и кровопролитной войны в мировой истории человечество изменилось, пусть и плохо, но постаралось усвоить ее уроки.

Миллионы погибших людей вынудили многие страны пересмотреть свое отношение к человеческой жизни. Никаких выводов из трагедии не сделал СССР, который потерял миллионы граждан. В стране советов человек был лишь расходным материалом, таким же отношение к жизни осталось и в нынешней России.