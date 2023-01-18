Трагедия в Броварах. Чем запомнились Монастырский, Енин, Лубкович

Денис Монастырский

Родился Денис Анатольевич Монастырский в Хмельницком, ему было 42 года. Возглавил МВД в июле 2021 года, а два года до этого он был народным депутатом от фракции "Слуга народа" и главой комитета Совета по правоохранительной деятельности.

Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время парламентских выборов 2019 года шел под 19 номером от политсилы Владимира Зеленского. В том же году, ранее, в период президентской кампании Монастырский был представлен экспертом "Зе-Команды" по реформированию правоохранительной системы.

По специальности Монастырский юрист. Свою карьеру начал с должности юрист-консультанта в Хмельницком, позже работал в компаниях Hillmont Partners и Global Ties KC.

До избрания в Раду был помощником народных депутатов разных созывов. С 2016 по 2019 год Монастырский сотрудничал как эксперт по реформированию правоохранительной и судебной систем с общественной организацией "Украинский институт будущего". Также с 2006 года был соучредителем и членом правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру".

Евгений Енин

Родом Евгений Владимирович Енин из Днепра, ему было 42 года. До перехода в МВД в сентябре 2021 года около года проработал заместителем министра иностранных дел.

Фото: первый заместитель главы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 2016 по 2019 год он был заместителем генерального прокурора, где, среди прочего, занимался вопросами международного сотрудничества во время уголовных производств.

Енин закончил с отличием Национальную академию Службы безопасности Украины. С 2002 по 2005 год проходил военную службу в подразделениях СБУ и Службы внешней разведки Украины. Затем около десяти лет проработал на дипломатической службе, в том числе в посольствах Украины в Молдове и в Италии.

Также Енин возглавлял украинскую делегацию для переговоров с Ираном по делу о катастрофе самолета МАУ, который был сбит ракетой вскоре после взлета из Тегерана.

Юрий Лубкович

Родился Юрий Олегович Лубкович в Тернополе, ему было 33 года.

Фото: государственный секретарь МВД Юрий Лубкович (mvs.gov.ua)

Лубкович был назначен государственным секретарем МВД в ноябре 2021 года.

Он окончил Тернопольский национальный экономический университет и Erasmus University Rotterdam. До перехода в МВД работал на разных должностях в Тернопольской ОГА, Верховной Раде и Кабмине.

Как в Украине отреагировали на гибель представителей МВД

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на трагедию и поручил СБУ и Национальной полиции установить все обстоятельства трагедии.

"Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося", - отметил Зеленский.

Также он выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

"Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унес это черное утро!" - написал президент.

Алексей Данилов

"Трагичное утро, еще один черный день этой войны...Страшное известие для всей страны. Из числа погибших - мои коллеги... Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович...Глубокие соболезнования родным и близким", - написал секретарь СНБО.

Михаил Федоров

Также соболезнование погибшим и близким выразил и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Погиб мой коллега, Министр внутренних дел Денис Монастырский. Его первый заместитель Евгений Енин, члены команды МВД. Молодая, профессиональная, ценностная команда. Погибли дети... Еще в пятницу вместе с Денисом и Евгением мы планировали совместные проекты, развитие Армии дронов, проекты для Нацгвардии... Днепр, теперь Бровары, люди, которых ты знаешь, дети, думая о которых, сердце сжимается..." - написал он.

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также отреагировал на гибель руководства МВД.

"Бесспорная трагедия. В авиакатастрофе погиб глава МВД Денис Монастырский, руководство МВД, дети. Денис Анатольевич и его коллеги играли важную роль в обеспечении обороны. Началось расследование. Все версии будут проверены. Искренние соболезнования семьям погибших…", - написал он.

Александр Кубраков

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министру инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков также выразил свои соболезнования.

"...Имел честь работать с Денисом Монастырским, Евгением Ениным и Юрием Лубковичем в одной команде. Честные, достойные, преданные делу и своей стране. Вместе мы ежедневно приближали Украину к победе. Их гибель - большая потеря для государства", - отметил Кубраков.

Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на авиакатастрофу, а также поручил создать спецгруппу для расследования всех обстоятельств.

"Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", - написал глава правительства.

Андрей Ермак

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак выразил свои соболезнования и отметил работу Монастырского.

"Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович… Настоящие патриоты, люди чести. Денис, ты был одним из тех, кто еще больше проявился после 24 февраля. Был здесь с первой минуты, работал нон-стоп. Настоящий, надежный, интеллигентный, ты многое сделал для нашей победы. Сочувствую близким погибших, сочувствую родителям детей. Все это очень больно", - пишет Ермак.

Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия также выразил соболезнования близким погибших.

"Денис Монастырский, Женя Енин, Юра Любкович больше не с нами… Никак не могу в это поверить. Честные, ответственные, порядочные люди. Преданные своей работе. Те, кто никогда не предаст. С первых часов войны в строю. Это огромная потеря для команды и для Украины. Искренние соболезнования и вечная память семьям всех, кто пострадал в этой страшной, несправедливой трагедии", - опубликовал он пост в соцсети.

Андрей Садовой

Мэр Львова Андрей Садовой также отреагировал на гибель высшего руководства МВД.

"Ужасная трагедия с падением вертолета в Броварах. Среди погибших - Министр внутренних дел, его заместитель, госсекретарь и дети, находившиеся на месте крушения. Светлая и добрая память всем погибшим. Искренние соболезнования родным!" - написал Садовой.

Анна Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр в свою очередь отметила работу Монастырского.

"Сегодня много напишут про его (Дениса Монастырского - ред.) высокую профессиональность - это так и было. Но наибольший его вклад в развитие нашего государства - ценности, которые он исповедовал. Он был первым министром МВД, для которого действительно самой высокой ценностью был человек и ее права. Если бы мне пришлось среди всех его черт выделить одну, я бы выделила - человечность. Он привнес это в систему, сколько успел. Невыразимая боль и печаль", - написала она.

Подробности авиакатастрофы в Броварах и все, что известно на этот момент - можете узнать в материале РБК-Украина по ссылке.

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