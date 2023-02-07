Трафик европейских аэропортов за год вырос вдвое, но все еще ниже доковидного уровня

В 2022 году трафик в европейских аэропортах вырос на 98% по сравнению с 2021 годом до 1,94 млрд пассажиров, но все же был на 21% ниже уровня, наблюдавшегося в 2019 году, до эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Международный совет аэропортов Европы сообщил, что всего 27% аэропортов континента полностью восстановились до доковидного уровня.

"Это еще не полное восстановление. В 2022 году в европейских аэропортах все еще не хватало 500 млн пассажиров по сравнению с тем, что было до начала пандемии", - заявил генеральный директор ACI Оливье Янковец.

Он добавил, что, несмотря на неопределенность этого года в связи с войной РФ против Украины и давление на предложение из-за сокращения пропускной способности авиакомпаний во время пандемии, перспективы перевозок улучшаются, а проблемы спроса "несколько ослабевают" с открытием Китая. Кроме того, снижаются опасения рецессии в Европе и замедляется инфляция.

Среди пяти самых загруженных аэропортов Европы - крупнейших, с ростом трафика на 114%, но падением на 22,6% по сравнению с уровнем 2019 года - ассоциация называет Стамбул, лондонский аэропорт "Хитроу", парижский "Шарль де Голль", амстердамский "Схипхол" и Мадрид. ACI отмечает изменение по сравнению с 2021 годом, когда в первой пятерке доминировали Турция и Россия.

По данным ACI, среди тех, кто полностью восстановил свои объемы в 2019 году, 90% были небольшими и региональными аэропортами благодаря спросу на отдых, эффективности лоукостеров и отсутствию связи с Азией.