ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трафик европейских аэропортов за год вырос вдвое, но все еще ниже доковидного уровня

Новина українською →
Брюссель, Вторник 07 февраля 2023 12:29
Трафик европейских аэропортов за год вырос вдвое, но все еще ниже доковидного уровня Фото: трафик пока не восстановился после борьбы с COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2022 году трафик в европейских аэропортах вырос на 98% по сравнению с 2021 годом до 1,94 млрд пассажиров, но все же был на 21% ниже уровня, наблюдавшегося в 2019 году, до эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Международный совет аэропортов Европы сообщил, что всего 27% аэропортов континента полностью восстановились до доковидного уровня.

"Это еще не полное восстановление. В 2022 году в европейских аэропортах все еще не хватало 500 млн пассажиров по сравнению с тем, что было до начала пандемии", - заявил генеральный директор ACI Оливье Янковец.

Он добавил, что, несмотря на неопределенность этого года в связи с войной РФ против Украины и давление на предложение из-за сокращения пропускной способности авиакомпаний во время пандемии, перспективы перевозок улучшаются, а проблемы спроса "несколько ослабевают" с открытием Китая. Кроме того, снижаются опасения рецессии в Европе и замедляется инфляция.

Среди пяти самых загруженных аэропортов Европы - крупнейших, с ростом трафика на 114%, но падением на 22,6% по сравнению с уровнем 2019 года - ассоциация называет Стамбул, лондонский аэропорт "Хитроу", парижский "Шарль де Голль", амстердамский "Схипхол" и Мадрид. ACI отмечает изменение по сравнению с 2021 годом, когда в первой пятерке доминировали Турция и Россия.

По данным ACI, среди тех, кто полностью восстановил свои объемы в 2019 году, 90% были небольшими и региональными аэропортами благодаря спросу на отдых, эффективности лоукостеров и отсутствию связи с Азией.

Напомним, ирландская авиакомпания, крупнейшая в Европе по количеству пассажиров, Ryanair, ожидает очень сильного роста пассажиров и тарифов в ближайшие годы, поскольку клиенты переключаются с более дорогих самолетов ее конкурентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аеропорт Евросоюз
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России