У Toyota повідомили про можливий витік даних 3 млн клієнтів

У автомобільнобудівельній корпорації Toyota повідомили, що хакерами могло бути вкрадено особисті дані 3,1 млн клієнтів компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява корпорації.

У корпорації розповіли, що в даний час фахівці проводять розслідування, а сам факт витоку до цих пір не був підтверджений.

Хакери могли зробити викрадення особистих даних клієнтів 21 березня 2019 року, коли дочірні компанії Toyota заявили про те, що був отриманий несанкціонований доступ до серверів зловмисниками.

"Вкрадена інформація не включає дані про кредитні картки", - наголосили у корпорації.

Також вони принесли вибачення перед клієнтами і заявили, що здійснюють заходи щодо посилення інформаційної безпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків. Витік інформації торкнувся ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Зелених, Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини.