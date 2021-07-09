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Toyota зупинить пожертвування конгресменам, які відмовилися визнавати перемогу Байдена

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США, П'ятниця 09 липня 2021 00:27
Toyota зупинить пожертвування конгресменам, які відмовилися визнавати перемогу Байдена Фото: президент США Джо Байден (Chip Somodevilla / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Комітет політичних дій компанії Toyota вирішив відмовитися від пожертвувань членам Конгресу США, які голосували проти затвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Раніше Toyota зробила 37 пожертвувань на адресу сенаторів-республіканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причиною відмови стала критика на адресу компанії.

"Ми активно прислухаємося до наших зацікавлених сторін і в даний час вирішили припинити сприяти тим членам Конгресу, які оскаржували сертифікацію деяких штатів на виборах 2020 року", - йдеться в заяві компанії.

Перед цим Toyota зробила 37 пожертвувань на адресу сенаторів-республіканців, які виступали проти затвердження результатів президентських виборів 2020 року. Сума пожертвувань склала 55 тисяч доларів.

13 листопада завершили підрахунок голосів у всіх штатах США. За результатами підрахунку, Джо Байден набрав 306 голосів вибірників, а Дональд Трамп - 232 голоси.

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