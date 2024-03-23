Тот, кто думает, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму, ошибается, - Макрон

По словам Макрона, Россия считает, что перешла в состояние войны через помощь Запада Украине. Он сказал, что было бы ошибкой полагать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.

"Мы также открываем неопределенность по военным целям России", - добавил он.

Напомним, недавно в интервью телеканалу BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой начал размышлять о возможности сбросить ядерную бомбу на Париж.

Ядерные угрозы РФ

В последнее время со стороны России все чаще звучат угрозы применения ядерного оружия.

В частности, их неоднократно произносил российский диктатор Владимир Путин. Недавно он отмечал, что Россия готова к ядерному удару "с военно-технической точки зрения" . При этом, по его словам, ракеты находятся в постоянной боевой готовности.

Макрон отреагировал на такие заявления и дал совет главе Кремля не разбрасываться угрозами .

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