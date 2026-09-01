Товар стоит 100, а на таможне – 130. Почему правила игры стоят бизнесу миллионов

Главное: Таможенные риски – это деньги, а не бюрократия : граница проверяет на прочность прогнозируемость и cash flow компании.

: граница проверяет на прочность прогнозируемость и cash flow компании. Спор о стоимости : сравнивать нужно реальные коммерческие операции, а не только названия товаров в каталогах.

: сравнивать нужно реальные коммерческие операции, а не только названия товаров в каталогах. Синдром "еще одного документа": хаотичный сбор справок лишь множит расхождения в деле.

хаотичный сбор справок лишь множит расхождения в деле. Код УКТ ВЭД меняет экономику : неверно определенная классификация может разрушить всю маржинальность контракта.

: неверно определенная классификация может разрушить всю маржинальность контракта. Эффективный pre-check: лучший таможенный спор – тот, которого удалось избежать еще до пересечения границы.

Представим ситуацию, когда у компании есть контракт, инвойс, оплата, транспортные документы и вполне понятная экономика операции. Казалось бы, все просто: товар приобретен по определенной цене, эта цена документально подтверждена, следовательно, на основе утвержденной цены и должно происходить оформление. Но затем появляется еще один запрос. Затем еще один документ. Далее желательно предоставить письмо от производителя.

В какой-то момент бизнес закономерно начинает интересоваться, существует ли вообще конечный перечень документов? Или он формируется творчески, непосредственно во время таможенного оформления?

Пока речь идет только о документах, это может казаться бюрократическим абсурдом. Но когда начинаются деньги, абсурд становится проблемой для бизнеса и несет дополнительные расходы.

Каждый день простоя – это финансовые обременения. Товар не продается. Оборотные средства не работают. Клиент ждет. Контрактные сроки продолжают истекать, даже если груз в это время ведет содержательный диалог с таможней.

Поэтому я давно не воспринимаю таможенные споры как сугубо юридическую историю. Для меня таможня – это отдельный финансовый и операционный риск для бизнеса. И именно так, по моему мнению, к ней стоит относиться собственникам и менеджменту.

Когда 100 вдруг перестает быть 100

Самая типичная история – таможенная стоимость. Компания приобрела товар за 100. Контракт заключен на 100. Инвойс – на 100. Банк подтверждает, что продавцу заплатили 100, но таможня располагает информацией, что похожий товар кто-то когда-то оформлял за 130. И вот простая арифметика превращается в юридическую дискуссию.

Сам факт существования другой цены, конечно, еще не означает, что текущая цена неправильная. Рынок вообще обладает неприятным для административной логики свойством – цены на нем разные. Они зависят от объема партии, сроков оплаты, скидок, комплектации, состояния товара, года выпуска, логистики, продолжительности отношений с продавцом и десятка других факторов.

Особенно интересно это работает с бывшим в употреблении оборудованием. Два аппарата одной модели могут быть одинаковыми только на первой странице каталога. Один проработал год. Другой – семь. В одном заменен ключевой узел. В другом остаточный ресурс близок к завершению. Один продается с программным обеспечением и гарантией, другой без них. Название одно. Экономически это два разных актива. Поэтому сравнивать нужно не названия товаров, а реальные коммерческие операции.

И если таможенный орган отходит от цены договора, он должен объяснить не то, почему другая поставка была дороже, а почему документы именно этой операции не позволяют определить ее реальную стоимость.

Документ за документом

Второй сюжет, знакомый многим импортерам, – это дополнительные запросы. Контракт есть, инвойс есть, оплата подтверждена, транспортные документы предоставлены. Затем нужен прайс-лист, потом экспортная декларация, еще необходимо объяснение скидки, и в конце концов не хватает письма производителя.

Желание бизнеса в этот момент понятно: просто дайте перечень всего, что нужно, мы принесем и наконец поедем. Но именно здесь я бы советовала не спешить.

У каждого документа, который требует государственный орган, должна быть понятная юридическая функция.

Зачем он нужен? Какое обстоятельство подтверждает? Почему уже предоставленных документов недостаточно? И имеет ли компания вообще возможность его получить?

Это не война с таможней и не попытка "ничего не давать". Это нормальная гигиена бизнес-процесса. Потому что парадокс в том, что иногда чем больше документов компания хаотично приносит, тем больше в материалах дела появляется потенциальных расхождений.

В таможенном споре толщина папки не является доказательством ее качества. Гораздо важнее, чтобы все документы рассказывали одну и ту же историю.

Одна цифра, которая может изменить всю экономику поставки

Код УКТ ВЭД для человека, не занимающегося внешней торговлей, выглядит как длинный набор цифр. Для импортера это иногда очень дорогой набор цифр. От него может зависеть ставка пошлины, необходимость дополнительных разрешений, антидемпинговые платежи и другие условия ввоза. Поэтому изменение классификации товара может изменить не просто сумму в декларации, оно может изменить всю экономику контракта.

Особенно сложно со специализированным оборудованием. Медицинская техника, электроника, комплектующие, многофункциональные системы часто не вкладываются в простую логику "посмотрели название и определили код". Нужно понимать, что именно делает устройство, как работает, из чего состоит и каково его основное функциональное назначение.

В таких спорах право довольно быстро заканчивается там, где начинается инженерия. И хороший технический специалист иногда делает для юридической позиции больше, чем еще пять страниц правового обоснования.

Должен ли производитель разрешать импортеру импортировать?

Один из кейсов, с которыми я работала, хорошо показывает, насколько быстро таможенный вопрос может перерасти в вопрос рынка.

Компания ввозит в Украину бывшее в употреблении медицинское оборудование, законно приобретенное у иностранного контрагента. Во время оформления возникает требование предоставить дополнительный документ от производителя – по сути подтверждение определенных полномочий импортера. Самая простая реакция – это просто написать производителю и попросить письмо.

Моя же реакция как адвоката иная: а почему такое письмо вообще должно существовать? Если закон прямо требует соответствующего документа, то вопрос закрыт. Но если независимый импортер фактически не может ввезти законно приобретенный товар без одобрения производителя или официального дилера, это уже выходит за рамки формальной таможенной процедуры. Это вопрос доступа к рынку.

И здесь у меня возникает значительно более широкий вопрос: не превращаем ли мы государственный контроль в инструмент, который непреднамеренно защищает не потребителя и не бюджет, а конкретную модель дистрибуции?

По моему мнению, подобные ситуации требуют особого внимания. Потому что формально одно лишнее требование к документу может иметь вполне конкретный экономический эффект – это уменьшить количество тех, кто способен ввезти товар на рынок.

Когда небольшой спор выходит за рамки малого

Еще одна типичная ошибка – оценивать таможенный спор только через сумму конкретного доначисления.

Например, компания может решить, что спорить за 20 тысяч евро экономически нецелесообразно. И иногда это правильное решение, но если такая же ситуация будет повторяться с каждой последующей поставкой и в следующем году их будет двадцать, математика уже другая. Тогда речь идет не о 20 тысячах, а о новом правиле, по которому бизнес фактически должен работать дальше.

Для CFO таможенный риск – это cash flow. Для операционного директора – простой. Для коммерческого директора – невыполненная поставка, а для собственника – предсказуемость модели бизнеса. Поэтому решение "спорить или заплатить" я всегда предлагаю принимать не только юридически. Нужно считать экономический эффект.

Самая дорогая консультация – та, которую получили после оформления

Классическая история начинается словами: "У нас товар уже на таможне". Далее выясняется, что компания уже что-то предоставила. Что-то объяснила по телефону, что-то написала, на что-то согласилась. А теперь нужно обжаловать решение. Конечно, это можно делать. Но значительно эффективнее, когда адвокат впервые видит документы не после решения о корректировке, а до того, как товар пересек границу.

Для сложных или дорогих поставок я сторонница простого таможенного pre-check. То есть проверить контракт. Сопоставить его с инвойсом. Посмотреть на условия поставки. Понять структуру цены. Проверить транспортные расходы, происхождение, код товара, разрешительные документы.

И главное – попытаться посмотреть на пакет документов глазами человека, который захочет задать к нему неудобный вопрос. Не потому, что таможенный спор обязательно возникнет. А потому, что если он возникнет, товар уже будет стоять, деньги уже будут заморожены, а времени на красивую юридическую конструкцию будет значительно меньше.

Украинский бизнес привык управлять валютными рисками. Налоговыми. Логистическими. Военными.

По моему мнению, пришло время так же системно управлять таможенными. Таможенное оформление не является последней административной формальностью после того, как сделка уже состоялась. Это часть экономики самой сделки. Таможенные риски для бизнеса давно перестали быть вопросом исключительно таможенного оформления. Это вопрос денег, сроков и, в конечном счете, предсказуемости самого бизнеса.

Поэтому считаю, что лучший таможенный спор – не тот, который адвокат героически выиграл в суде через год. Лучший – тот, к которому бизнес был готов заранее или которого вообще удалось избежать.

А если спор уже возник, важно не просто доказать, что таможня ошиблась. Важно не позволить одной поставке, одному решению о корректировке или одному "дополнительному документу" превратиться в правило, по которому компания будет вынуждена работать дальше.

Ведь в конце концов бизнесу важно не выиграть спор ради самой победы. Ему важно, чтобы товар двигался, деньги работали, а правила были достаточно предсказуемыми для того, чтобы планировать следующую поставку.

И, пожалуй, именно это является лучшим результатом работы адвоката в таможенных спорах: не просто выиграть дело, а не позволить таможне стать самым дорогим и самым непредсказуемым участником внешнеэкономической сделки.