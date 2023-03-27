"Тоттенхэм" уволил Конте с должности наставника команды: кто будет тренировать лондонцев

53-летний специалист покинул пост менеджера лондонцев. "Шпоры" и итальянец расторгли контракт по взаимному согласию.

К концу сезона 2022/23 в. о. кормчего "Тоттенхэма" останется Кристиан Стеллини. Он работал в штабе Конте, а когда тот оказался в больнице из-за проблем со здоровьем, тренировал "шпор". Будет помогать Стеллини бывший хавбек команды Райан Мейсон.

Конте возглавил "Тоттенхэм" посреди сезона 2021/22. Итальянский специалист сумел финишировать с лондонцами на 4-й строчке АПЛ. В этом году "шпоры" вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Милана".

Кто такой Антонио Конте

Именитый тренер, начавший деятельность в 2006 году с "Ареццо". Первых успехов добился с "Бари", с которым выиграл Серию B 2008/09. Далее работал с "Аталантой" и "Сиеной".

В 2011-2014 гг. возглавил туринский "Ювентус". Со "Старой синьорой" завоевал 3 Скудетто и два Суперкубка Италии. Позже сделал чемпионом Англии "Челси" (2016/17), а также выиграл с "синими" Кубок Англии 2017/18. Наконец с миланским "Интером" выиграл чемпионский титул в сезоне 2020/21.

Четырехкратный победитель номинации "Золотой скамьи" – приза лучшему тренеру чемпионата Италии. В 2021 году введен в Зал славы итальянского футбола.