"Тоттенхэм" выиграл Лигу Европы, в четвертый раз в сезоне одолев МЮ

Лига Европы, финал

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0

Гол: Джонсон, 43

Предыстория финала

Трижды в текущем сезоне соперники играли между собой и трижды победу праздновал лондонский клуб. Дважды в чемпионате страны (3:0 и 1:0) и один - в Кубке Лиги (4:3).

Отметим также, что в финале встретились абсолютные аутсайдеры нынешней АПЛ: МЮ за тур до финиша занимает в турнирной таблице 16-ю строчку, "Тоттенхэм" - 17-ю. За ними расположились только неудачники сезона, вылетевшие в Чемпионшип.

Как прошла игра

Матч был далеко не образцом современного футбола - и наглядной демонстрацией разницы в классе команд, играющих в ЛЧ и ЛЕ.

Поединок прошел в борьбе, где преимуществом владела то одна, то другая команда. Было много давления, стандартов, фолов. А вот до острых, действительно голевых моментов, дело не доходило.

Даже гол, который "шпоры" забили в конце первого тайма возник почти из ничего. Банальная фланговая передача должна была стать легкой добычей защитников МЮ. Но они не только позволили нападающему лондонцев нанести удар, защитник манкунианцев Шоу даже подыграл сопернику. Первый удар у Джонсона не получился, и добивание получилось каким-то корявым. Но мяч таки пересек линию.

Во втором тайме "Тоттенхэм" перешел в глухую защиту. МЮ неустанно атаковал. И получил почти стопроцентный шанс. Но после удара Гойлуна ван де Вен в акробатическом прыжке вынес мяч с линии ворот.

Что победа означает для "Тоттенхэма"

Лондонский клуб получил четвертый европейский трофей. Он в третий раз выиграл Лигу Еиропы (Кубок УЕФА). До этого "шпоры" триумфовали в 1972 и 1984 годах. Кроме того, клуб побеждал в Кубке Кубков (1963).

Также команда, которая в АПЛ финиширует в шаге от зоны вылета, в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.