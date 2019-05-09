"Тоттенхем" став другим фіналістом Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" здобув перемогу над "Аяксом" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2108/19. Зустріч на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі завершилася з рахунком 3:2.

Спочатку рахунок в матчі на 5 хвилині зустрічі відкрив капітан господарів Матейсен де Лігт. На 36 хвилині гри амстердамський клуб подвоїв перевагу завдяки зусиллям півзахисника Хакіма Зіеша і, здавалося, що він зняв усі питання про другого фіналіста Ліги чемпіонів.

Але на початку другого тайму "Тоттенхем" повернув інтригу в грі. На 55 хвилині відставання в рахунку скоротив півзахисник "шпор" Лукас Моура, а через 4 хвилини він оформив дубль і зрівняв цифри на табло.

Уже в компенсований час на 90+6 хвилині все той же Моура оформив хет-трик.

Перший матч між командами, який проходив 30 квітня на стадіоні "Тоттенхем Хотспур", завершився з рахунком 1:0 на користь "Аякса".

Таким чином "шпори" вперше в історії вийшли у фінал ЛЧ, де зіграють "Ліверпулем", який напередодні також здійснив неймовірний камбек, обігравши "Барселону".