ru
ua

"Тоттенхем" в матчі з "Манчестер Сіті" вирвав путівку в півфінал Ліги чемпіонів


--

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" на стадіоні "Етіхад" поступився "Манчестер Сіті" з рахунком 3:4, але забезпечив собі путівку в півфінал за рахунок домашньої перемоги (1:0).

Уже в стартові 11 хвилин команди забили по два м'ячі, встановивши рекорд турніру по скорострільності в цей часовий проміжок. Спочатку відзначився Рахім Стерлінг, потім дублем відзначився Сон Хин Мін, після чого рахунок зрівняв Бернарду Сілва. На 21 хвилині свій другий гол в грі забив Стерлінг.

У другому таймі Серіо Агуеро в четвертий раз засмутив Уго Льоріса. Однак на 73 хвилині після подачі кутового Фернандо Льоренте звів перевагу "городян" до мінімуму. У компенсований час Сіті забив рятівний гол, який був скасований після перегляду моменту суддею.

Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня Штаб Зеленського запропонував провести дебати по відеозв'язку
Читати всі новини