Тотальний карантин може спричинити катастрофічні наслідки, - Шмигаль

Повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки. Тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також прем'єр в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний" зазначив, щоб не отримати таку хвилю, як в Італії та Іспанії, треба вживати заходи.

"Повний карантин він руйнує економіку і може спричинити більш тотальні наслідки", - заявив він.

Відзначимо, минулого тижня в Україні був встановлений ряд антирекордів по коронавірусу. У зв'язку з цим МОЗ заявив, що ініціюватиме посилення контролю карантину.

Нагадаємо, кількість активних хворих коронавірусом зросла на 386% в порівнянні з квітнем.

Крім того, сьогодні повідомили, що за вчора було виявлено понад 800 нових випадків COVID-19.