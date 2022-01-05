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Після тотального вимкнення. Інтернет почав з'являтися в Казахстані: де саме

Автор: Марія Кучерявець

У Казахстані після тотального вимкнення почав з'являтися інтернет. Серед регіонів у яких відновився зв'язок з мережею - місто Актау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані профільного сервісу GlobalCheck.

"Казахтелеком увімкнув дротовий інтернет у деяких регіонах, серед них - Актау", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні по всьому Каазахстану вимкнули інтернет. Зокрема, інтернет-провайдер Казахтелеком відключив інтернет у всій країні.

Крім цього повідомлялося про відключення мобільного зв'язку, а сайти низки держорганів Казахстану не доступні з-за кордону на тлі акцій протесту в країні.

Нагадаємо, в Казахстані четвертий день тривають акції протесту, спровоковані різким зростанням цін на скраплений газ. На тлі протестів Токаєв оголосив про відставку уряду Казахстану та повідомив про перші вбивства.

Крім цього стало відомо про захоплення аеропорту Алмати.

Разом з тим президент Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

Детальніше про те, що зараз відбувається в Казахстані, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Казахстан