О тотальном НДС для ФОП речь не идет: в налоговой сделали заявление о меморандуме с МВФ

Главное:

В ГНС отрицают требование тотального НДС для ФОП в меморандуме МВФ.

Ключевой акцент - модернизация налогового администрирования.

МВФ ожидает расширения базы налогообложения и более эффективный контроль.

В Украине работают над упрощением и цифровизацией процессов НДС.

Государственная налоговая служба привлечена к процессам сотрудничества с Международным валютным фондом в части совершенствования налогового администрирования, в частности в контексте так называемого НДС для ФОП.

"Когда мы проводим консультации и совещания с Министерством финансов или с главой правительства, мы всегда говорим о модернизации упрощенного режима налогообложения. В меморандуме МВФ не написано: введите тотально НДС для ФОП. Там такого нет", - пояснила Леся Карнаух.

Карнаух отметила, что налоговая политика Украины, которую поддерживают Минфин, правительство и ГНС, предусматривает умеренные ставки налогообложения и расширение базы.

Она также добавила, что требования МВФ касаются не повышения ставок, а более эффективной идентификации плательщиков и расширения налоговой базы.

"Расширенная база налогообложения, умеренные ставки и очень четкая работа по идентификации плательщика и базы налогообложения - это то, чего хочет от нас Международный валютный фонд", - отметила и.о. председателя ГНС.

Отдельно она сообщила, что продолжается работа над усовершенствованием администрирования налогов.

По ее словам, ГНС вместе с Кабмином анализирует процессы администрирования НДС и ищет возможности для их упрощения и цифровизации.

Карнаух также рассказала, что служба проводит внутренний анализ проблем в работе системы: в частности, общается с бухгалтерами и моделирует полный цикл администрирования НДС - от возникновения до отчетности и уплаты, чтобы выявить проблемные точки и оптимизировать процессы.