RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech

О тотальном НДС для ФОП речь не идет: в налоговой сделали заявление о меморандуме с МВФ

15:00 12.05.2026 Вт
2 мин
В налоговой отрицают требование тотального введения НДС для ФОПов
aimg Анастасия Мацепа
Фото: в ГНС отмечают модернизацию налогового администрирования

В Государственной налоговой службе заявили, что в меморандуме с МВФ нет требования о тотальном введении НДС для ФОП. Вместо этого речь идет об усовершенствовании налогового администрирования и расширении базы налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы ГНС Леси Карнаух в интервью для Цензор.НЕТ.

Читайте также: Кто из ФЛП может не платить налоги: важное уточнение для украинцев

Главное:

  • В ГНС отрицают требование тотального НДС для ФОП в меморандуме МВФ.
  • Ключевой акцент - модернизация налогового администрирования.
  • МВФ ожидает расширения базы налогообложения и более эффективный контроль.
  • В Украине работают над упрощением и цифровизацией процессов НДС.

Государственная налоговая служба привлечена к процессам сотрудничества с Международным валютным фондом в части совершенствования налогового администрирования, в частности в контексте так называемого НДС для ФОП.

"Когда мы проводим консультации и совещания с Министерством финансов или с главой правительства, мы всегда говорим о модернизации упрощенного режима налогообложения. В меморандуме МВФ не написано: введите тотально НДС для ФОП. Там такого нет", - пояснила Леся Карнаух.

Карнаух отметила, что налоговая политика Украины, которую поддерживают Минфин, правительство и ГНС, предусматривает умеренные ставки налогообложения и расширение базы.

Она также добавила, что требования МВФ касаются не повышения ставок, а более эффективной идентификации плательщиков и расширения налоговой базы.

"Расширенная база налогообложения, умеренные ставки и очень четкая работа по идентификации плательщика и базы налогообложения - это то, чего хочет от нас Международный валютный фонд", - отметила и.о. председателя ГНС.

Отдельно она сообщила, что продолжается работа над усовершенствованием администрирования налогов.

По ее словам, ГНС вместе с Кабмином анализирует процессы администрирования НДС и ищет возможности для их упрощения и цифровизации.

Карнаух также рассказала, что служба проводит внутренний анализ проблем в работе системы: в частности, общается с бухгалтерами и моделирует полный цикл администрирования НДС - от возникновения до отчетности и уплаты, чтобы выявить проблемные точки и оптимизировать процессы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НДСФОПБизнес