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Тотальные неудачи наконец-то уйдут из жизни трех знаков Зодиака: кто заплачет от счастья

Понедельник 30 июня 2025 19:26
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Тотальные неудачи наконец-то уйдут из жизни трех знаков Зодиака: кто заплачет от счастья Гороскоп на неделю (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже к 6 июля в жизни представителей трех знаков Зодиака закончится "черная полоса". Проблемы и неудачи исчезнут, словно роса на солнце.

РБК-Украина со ссылкой на Your Tango рассказывает, каким знакам Зодиака особенно повезет больше всего.

Телец

Неделя может начаться с определенного обострения, будто все вокруг внезапно перестанут вас слышать. Но не позволяйте себе паниковать и помните: чем больше вы пытаетесь в чем-то убедить, тем сильнее будут споры. Но это не о том, что вы ошибаетесь, а о том, что сейчас нужна другая стратегия.

Вас могут неправильно понимать, поскольку вы слишком сильно держитесь за свое видение, вместо того, чтобы позволить ситуации немного подышать. Будьте гибкими и ищите компромиссы. И если вы сумеете унять эмоции, то уже к концу недели все проблемы исчезнут.

Рак

Новолуние в вашем знаке запустило волну внутренних процессов, которые не очень легко обуздать. Вы можете чувствовать, что вокруг слишком много требований, а сил, наоборот, мало. Вам хочется остановиться, но жизнь бежит дальше.

И если не сделать паузу добровольно, ситуация усугубится. Очень важно не игнорировать себя, сделайте паузу. И когда вы позволите себе перевести дыхание, обновить силы и восстановить ясность - все изменится буквально за мгновение. Проблемы уйдут, а вы начнете все с чистого листа.

Овен

В вашей жизни назрел разговор, который невозможно больше откладывать. Это может быть старый конфликт или мелкие недоразумения, которые накопились и грозят взрывом эмоций. Звезды советуют не спешить с ответами, даже если вас провоцируют, выдерживайте паузы и подбирайте каждое слово.

Ваша главная задача не выиграть спор, а сохранить мир. К концу недели вас ждет ситуация, которая все изменит, важно ее дождаться. Вы не просто решите конфликт, вы закроете все серьезные вопросы и сможете выдохнуть с облегчением.

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