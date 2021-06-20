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Не тільки на урочистості: куди підуть виділені на День Незалежності 5,4 млрд гривень

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство фінансів роз'яснило, куди витратять 5,4 млрд гривень, які були виділені на святкування 30-річчя незалежності України. У міністерстві наголосили, що ці кошти витратять не тільки на проведення урочистостей.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Як пояснили у міністерстві, виділені кошти підуть на масштабні інфраструктурні проекти, які планується реалізувати до 30-річчя незалежності України.

"Зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в "Охматдит" тощо. Прогнозована сума витрат включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - заявили в Мінфіні.

На проведення самих урочистостей, як зазначили в міністерстві, планують витратити всього 100 млн гривень з виділених 5,4 млрд гривень.

"Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься коштом державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", - додали у відомстві.

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