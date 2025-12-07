Торговцы остаются работать. На Бессарабском рынке рассказали, чего ждать после обновления

"Жители Киева волнуются, что Бессарабка не будет такой, как раньше. Но рынок остается. Только 5 торговцев из числа тех, кто работал здесь до обновления торговых мест, за это время нашли другие торговые локации и пока не планируют возвращаться. Однако, есть большая вероятность, что они вернутся, если появится парковка. Все остальные уже готовятся к открытию. Только в мясном ряду мы ожидаем 17 торговцев свининой, салом, говядиной, телятиной. А также, конечно, птица, молочные продукция, овощи и фрукты, фирменные соленья, рыба, икра, морепродукты, мясные и колбасные копчености и т. д.", - пояснила она.

Также она отметила, что во время обновления торговых мест не трогали ни один аутентичный элемент.

"Все стены, колонны, плитка, кованые конструкции - все сохранено. Речь идет об эстетическом обновлении, модернизации оборудования, инклюзивности и благоустройстве зон, где непосредственно работают предприниматели. Это не влияет на конструкцию здания и не касается никаких защищенных элементов интерьера или экстерьера. Ранее пол здесь был ледяной и продавцы стояли на деревянных поддонах, ими и спасались. Сейчас в помещении появился свет, кондиционирование и отопление. До полномасштабного вторжения торговцы на Бессарабке работали круглосуточно. Но потом ситуация изменилась: спрос упал, покупателей стало меньше, им просто не было смысла оставаться здесь дольше. Теперь рынок вместе с фудкортами будет работать до 22-23 часов", - рассказала Наталья Джулай.

Важно отметить, что в обновление торговых мест были инвестированы собственные средства неравнодушных украинских предпринимателей. Инвестиции были направлены на то, чтобы привести внутреннее пространство в безопасное и рабочее состояние, не меняя назначения рынка и не разрушая его узнаваемого характера.

Теперь, кроме торговцев, на Бессарабке также будут работать 17 фудкорнеров и отдельный бар. Посадочная зона спроектирована так, чтобы вписаться в геометрию исторического зала и не мешать торговым рядам.

Напомним, Бессарабский рынок - один из старейших крытых рынков Украины, возведенный в начале 20 века по проекту архитектора Генрика Гая на средства сахарозаводчика Лазаря Бродского. Это здание является памятником архитектуры и градостроительства национального значения.