Торговая война: США и Китай ослабили напряженность и сблизили позиции
Вашингтон и Пекин активизируют контакты после агрессивной тарифной войны, однако риск новой конфронтации все еще сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США и Bloomberg.
В четверг, 22 мая, состоялся телефонный разговор между заместителями руководителей внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Китая.
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау и первый заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.
Как отметила спикер Госдепартамента Теми Брюс, в ходе разговора обе стороны признали важность двусторонних отношений для народов обеих стран и для мира, а также согласились в важности сохранения открытых каналов связи.
Разговор состоялся на фоне активизации дипломатических контактов, которые поддерживают стабильность диалога, несмотря на сохранение споров из-за ограничений США на доступ Китая к передовым полупроводникам, которые испытывают прочность перемирия.
Диалог свидетельствует о сохранении активного диалога между странами после торгового перемирия, которое было достигнуто в начале мая.
Дипломатическая активность между США и Китаем
Издание Bloomberg также поинформировало о других контактах, которые свидетельствуют о примирении двух стран.
В частности, ранее на этой неделе Ма встретился с новым послом США в Китае Дэвидом Пердью. В ходе разговора, Ма заявил, что Пекин надеется на сотрудничество обеих стран для развития отношений. А председатель Народного банка Китая Пан Гуншен обсудил ситуацию с бывшим министром финансов США Тимоти Гайтнером.
В четверг, 22 мая, в Пекине вице-премьер-министр Государственного Совета Китая Хэ Лифэн провел встречу с генеральным директором JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймоном.
Во время отдельной встречи министра иностранных дел Китая Ван И с генеральным директором Asia Society Кен Вха Кан, глава китайского МИД отметил, что обе страны должны стремиться к поиску путей мирного сосуществования, начиная с позитивного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В то же время, пишет издание, между сторонами остаются конфликтные вопросы, в частности относительно микросхем, которые используются в технологиях искусственного интеллекта. В среду Министерство коммерции Китая пригрозило судебными исками против любого, кто будет выполнять американские ограничения в отношении микросхем компании Huawei Technologies Co.
Тарифная война и примирение между США и Китаем
В апреле президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Китая 34%. Пекин ответил симметричным решением по импорту американских товаров.
В дальнейшем стороны начали стремительно вводить друг другу "космические" таможенные ставки. "Тарифный бой" завершился повышением США тарифной ставки для Китая на 145%, а Пекин ответил пошлинами в размере 125%.
Однако впоследствии власти стран заключили мировую. 12 мая правительства стран договорились о перемирии на 90 дней. США временно снизили пошлины на китайские товары со 145% до 30%, а Китай сократил пошлины на американский импорт со 125% до 10%.
Добавим, что Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира в Украине и положительно оценили телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным 19 мая.
В то же время, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предупредил Китай о серьезных последствиях за вероятную поддержку Кремля.
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