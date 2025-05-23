Торговая война: США и Китай ослабили напряженность и сблизили позиции

Вашингтон и Пекин активизируют контакты после агрессивной тарифной войны, однако риск новой конфронтации все еще сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США и Bloomberg .

В четверг, 22 мая, состоялся телефонный разговор между заместителями руководителей внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Китая.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау и первый заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как отметила спикер Госдепартамента Теми Брюс, в ходе разговора обе стороны признали важность двусторонних отношений для народов обеих стран и для мира, а также согласились в важности сохранения открытых каналов связи.

Разговор состоялся на фоне активизации дипломатических контактов, которые поддерживают стабильность диалога, несмотря на сохранение споров из-за ограничений США на доступ Китая к передовым полупроводникам, которые испытывают прочность перемирия.

Диалог свидетельствует о сохранении активного диалога между странами после торгового перемирия, которое было достигнуто в начале мая.

Дипломатическая активность между США и Китаем

Издание Bloomberg также поинформировало о других контактах, которые свидетельствуют о примирении двух стран.

В частности, ранее на этой неделе Ма встретился с новым послом США в Китае Дэвидом Пердью. В ходе разговора, Ма заявил, что Пекин надеется на сотрудничество обеих стран для развития отношений. А председатель Народного банка Китая Пан Гуншен обсудил ситуацию с бывшим министром финансов США Тимоти Гайтнером.

В четверг, 22 мая, в Пекине вице-премьер-министр Государственного Совета Китая Хэ Лифэн провел встречу с генеральным директором JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймоном.

Во время отдельной встречи министра иностранных дел Китая Ван И с генеральным директором Asia Society Кен Вха Кан, глава китайского МИД отметил, что обе страны должны стремиться к поиску путей мирного сосуществования, начиная с позитивного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то же время, пишет издание, между сторонами остаются конфликтные вопросы, в частности относительно микросхем, которые используются в технологиях искусственного интеллекта. В среду Министерство коммерции Китая пригрозило судебными исками против любого, кто будет выполнять американские ограничения в отношении микросхем компании Huawei Technologies Co.