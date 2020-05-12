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Трамп не підтримує поновлення переговорів по торговій угоді з Китаєм

Новини » Політика     12.05.2020 - 03:50
Трамп не підтримує поновлення переговорів по торговій угоді з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Він заявив, що не зацікавився у цьому

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не підтримує поновлення переговорів по торговій угоді з Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп заявив, що Китай намагається зробити операцію більш вигідною для себе.

"Ні, зовсім ні, ні крапельки. Мене це не цікавить. Ми уклали угоду. Я теж це чув - вони хотіли б відновити торгові переговори, щоб зробити цю операцію більш вигідною для них", - відповів він на питання про те, чи підтримає він зміни умов угоди, як пропонує китайська сторона.

Напередодні Global Times з посиланням на джерела написало, що в Китаї зростає незадоволеність першим етапом торгового угоди з США. За даними видання, радники, близькі до торгових переговорів, запропонували китайським чиновникам знайти можливість анулювати договір і провести нові переговори.

Раніше Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення за пандемії коронавіруса, погрожуючи новими тарифами Пекіну.

РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавіруса країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем пандемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.

Теги Новини України КитайКоронавірус
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