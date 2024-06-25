В Торецке волонтеры фонда "Восток SOS" попали под обстрел РФ во время эвакуации гражданских

Во время эвакуации жителей города Торецк Донецкой области во вторник, 25 июня, экипаж Благотворительного фонда "Восток SOS" попал под обстрел российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook фонда.
"25 июня экипаж Благотворительного фонда "Восток SOS" попал под обстрел окупантов во время эвакуации жителей Торецка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, россияне нанесли удар по городу примерно в 9:30. Под обстрел попал эвакуационный автомобиль фонда, экипаж которого успел забрать двух человек и направлялся к еще четырем жителям города.
Ударная волна выбила стекло машины, обломочные ранения получил водитель Владислав Арсений. Второй член экипажа, Александр Стасенко, не пострадал.
В фонде также сообщили, что из-за ухудшения ситуации в Торецке сейчас "Восток SOS" получает много заявок на эвакуацию.
"Сегодня там работали три экипажа, планировалось оказать помощь по 12 заявкам и эвакуировать 17 человек, двое из них - представители маломобильных групп. Обстрел миссии со стороны врага - очередное военное преступление, совершенное армией РФ", - добавили в организации.
Напомним, из населенных пунктов Донецкой области, которые находятся близко к фронту, продолжается эвакуация гражданских.
Вчера мы сообщали, что власти планируют провести принудительную эвакуацию из города Торецк. Причиной является то, что российские войска находятся очень близко к городу и он постоянно под обстрелами.
А сегодня стало известно, что из пяти населенных пунктов Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми.
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