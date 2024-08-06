В Торецком направлении фиксируется тактическое продвижение оккупантов: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Позиционные боевые действия продолжались 5 августа на севере Харьковской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинские и российские источники сообщили о продолжении боев около Глубокого и Липцев, возле Волчанска и Тихого 4 и 5 августа.

В Харьковской группировке войск ВСУ 5 августа рассказали, что российские подразделения 79-го мотострелкового полка и 155-й морской пехотной бригады пытаются координировать действия между собой в Глубоком.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты 5 августа продолжили атаки вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, но без подтвержденного продвижения.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы захватили несколько украинских опорных пунктов вдоль линии Берестово-Песчаное, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

Бои продолжались под Петропавловкой, в районе Берестового, Песчаного, Стельмаховки, около Макеевки, Невского, Тернов и возле Дибровы 4 и 5 августа.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики 5 августа продолжали ограниченные наступательные действия на Северском направлении, но без подтвержденного продвижения.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись на 1,5 км к северу от Раздолевки в направлении Переездного.

В Генштабе ВСУ информировали, что оккупанты безуспешно атаковали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Переездного 4 и 5 августа.

5 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили.

Российские источники утверждают, что войска РФ якобы продолжают улучшать свои позиции в восточной части Часового Яра и вдоль канала Северский Донец - Донбасс.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безуспешно атаковали вблизи Часового Яра, возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки, вблизи Ступочек и Белой Горы.

В отчете ISW указывается, что в последнее время российские оккупанты совершили значительное тактическое продвижение на Торецком направлении.

Опубликованные 5 августа геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись по улице Космонавтов в центре Дружбы.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 4 августа, показывают, что захватчики продвинулись на запад через улицу Школьную в направлении и через Центральную улицу в западной окраине Северного, а российские блогеры утверждали, что войска РФ также продвигались в пределах центрального Северного.

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвигаются в пределах Железного и около подстанции "Центральная" к западу от Железного, а также пытаются обойти завод "Фенол" в центре Нью-Йорка.

В Генштабе ВСУ сообщили о российских наземных атаках около самого Торецка и вблизи Нью-Йорка, Железного и Северного 5 августа.

Сообщается, что 5 августа оккупанты продолжают наступление восточнее Покровска, а российские источники утверждают, что путинские войска якобы близятся к завершению тактического окружения украинских сил у дороги Т-0511 (O-054) юго-восточнее Покровска.

Представители группировки "ДНР" 5 августа сообщили российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что войска РФ якобы оцепили подразделения трех украинских бригад возле Желанного (на трассе Т-0511 юго-восточнее Покровска).

Несколько российских источников утверждали, что войска РФ дополнительно продвинулись в полях к западу и востоку от Желанного, а некоторые блогеры рассказывали, что российские штурмовые группы даже вошли в самое Желанное, хотя в ISW не наблюдали подтверждения.

Российские "военкоры" также утверждали, что путинские войска продвинулись в пределах Ивановки, к западу от Новоселовки Первой, около Межевого и возле Сергеевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что бои продолжаются около Калинового и Воздвиженки, в районе Новоалександровки, Свиридоновки, Ивановки, в районе Желанного, Яснобродовки и Карловки 4 и 5 августа.

Российские оккупанты недавно совершили незначительное продвижение к западу от Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 августа, показывают, что захватчики продвинулись на запад вдоль улицы Седова на северо-западе Красногоровки.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ продвинулись на север вдоль улицы Чкалова на юго-востоке Константиновки.

4 августа российский блогер рассказывал, что путинские войска продвинулись южнее Урожайного в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

"Южная ось"

Российские оккупанты незначительно продвинулись к северо-востоку от Работино на западе Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что российские подразделения продвинулись северо-восточнее Работино, но это продвижение, вероятно, не является недавним, говорится в отчете ISW.

4 и 5 августа российские захватчики также проводили штурмы у самого Работино, вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки.

Российские оккупанты 4 и 5 августа продолжали наступление на левом берегу Херсонской области, в том числе на островах в дельте реки Днепр, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 5 августа сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 108 боевых столкновений.

Также в военном командовании сообщили, что российские захватчики продолжают активно наступать на Торецком, Покровском и Краматорском направлениях в Донецкой области.

Напомним также, на днях эксперты ISW в своем отчете рассказали, что российские захватчики смогли выйти на трассу О-0532, чтобы перерезать украинскую наземную линию связи, соединяющую Угледар и Константиновку.