На Торецком направлении дроны "Феникса" разбили вдребезги БТР и РСЗО россиян

Так, на Торецком направлении Донецкой области пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" нанесли очередной результативный удар по силам российских оккупантов.

Как отмечают в подразделении, операторы БПЛА системно работают над нарушением логистики врага в Донецкой области. Во время последней боевой операции украинские защитники уничтожили бронетранспортер БТР-70, реактивную систему залпового огня "Тип-63", наземный роботизированный комплекс и артиллерийскую пушку врага.

В подразделении подчеркивают, что точность ударов, глубина разведки и скорость принятия решений делают беспилотники одним из ключевых инструментов сдерживания противника и нанесения ему существенных потерь на Торецком направлении.