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У Торецьку за добу поліцейські упіймали понад 10 коригувальників

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Торецьк, Субота 06 серпня 2022 16:35
У Торецьку за добу поліцейські упіймали понад 10 коригувальників Фото: У Торецьку за добу поліцейські упіймали понад 10 коригувальників (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Торецьку, який поблизу лінії фронту, поліцейські за добу змогли виявити велику кількість колаборантів та коригувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За добу у Торецьку представниками поліції, було виявлено 12 колаборантів та коригувальників. Правоохоронці у телефонах затриманих, виявили листування з іноземними абонентами, а у соціальних мережах підписки на ворожі групи на підтримку країни-агресора.

"А також, фото та відео техніки ЗСУ, скриншоти міток на Google-картах. Та ще й чимало заробляли на цьому - знайшли перекази коштів з Росії", - заявив Білошицький.

Надалі затриманих передали до відповідних служб.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала помічника народного депутата за підозрою у колабораціонізмі. У разі захоплення Черкаської області, він планував стати її гауляйтером.

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