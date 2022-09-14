Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель і автогаз за місяць

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, в серпні в порівнянні з липнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,3% до 48,4 гривень за літр, бензин А-95 на 1,5% до 49,8 гривень за літр, дизельне паливо - на 3,4% до 53,6 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подешевшав на 18,7% до 27,2 гривень за літр.