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Паливо дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель і автогаз за місяць

Фото: бензин і дизель в серпні подешевшали на 2-3%, автогаз на 19% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики зафіксувала зниження цін на паливо в серпні 2022 року. Найбільше подешевшав автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, в серпні в порівнянні з липнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,3% до 48,4 гривень за літр, бензин А-95 на 1,5% до 49,8 гривень за літр, дизельне паливо - на 3,4% до 53,6 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подешевшав на 18,7% до 27,2 гривень за літр.

Нагадаємо, Верховна рада 30 серпня прийняла в першому читанні законопроект про поверненні акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин і дизель складуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2022 року подорожчання бензину і дизельного палива в Україні не очікується. У той же час зберігається потенціал для зниження цін на автомобільний газ.

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Ціни на бензин