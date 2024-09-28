Топ-менеджера "Энергоатома" поймали на коррупции

"Одним из приоритетов АО "НАЭК "Энергоатом" является обеспечение соблюдения норм действующего законодательства, в частности в компании действует политика нулевой толерантности к коррупции. И это касается не только внутренних вопросов компании, но и поведения работников за пределами служебной деятельности", - отметили в пресс-службе. Энергоатомии".

Компания пояснила, что благодаря слаженной работе правоохранителей и активному участию представителей "Энергоатома" был задержан один из работников Компании во время получения неправомерной выгоды.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Энергоатом и дальше будет способствовать следователям в проведении скорейшего и беспристрастного расследования", - добавили в компании.

Отметим, что "Энергоатом" не раскрывает имени сотрудника, однако журналист Николов ранее сообщил, что сегодня был задержан директор по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александр Скопич.

Обновлено в 21:03. СБУ подтвердила задержание

СБУ заявила, что при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия.

"Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции директора по контрольно-ревизионной работе этого предприятия", - сообщили в службе.

По материалам дела, чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на "дань" в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о Скопиче.

В то же время Киевская городская прокуратура сообщила, что сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн гривен.

Заметим, что сейчас подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.