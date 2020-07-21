Топ-менеджер Ахметова розповів "про конфлікт" зі структурами Коломойського

В енергетиці немає зіткнення двох фінансово-промислових груп Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського. Однак існують зіткнення гравців ринку з непрофесіоналізмом і безвідповідальністю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

"Люди, які, виходячи з їх позицій, повинні ефективно управляти енергетикою, виявилися непідготовленими до цього. А гравці ринку, намагаючись довести свою правоту, знову ж таки, в більшості в публічній риториці, виявилися заручниками цього непрофесіоналізму", - заявив він.

Тимченко зазначив, що про зіткнення бізнес-груп можна говорити лише в тому випадку, якщо у ДТЕК були б проблеми, а в інших - ні.

"Зіткнення прозорих ринкових відкритих публічних правил гри з бажанням покерувати, з бажанням адміністративно управляти - ось у чому зіткнення. Але точно не зіткнення бізнес-груп", - додав гендиректор ДТЕК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 126 виробників "зеленої енергії" попросили Зеленського зупинити тиск на галузь.