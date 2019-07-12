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Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ

Новини » Суспільство    12.07.2019 - 07:08
Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ
Фото: Папа Римський (vatican.va)

Українська греко-католицька церква налічує близько 70 тис. вірян в Італії

Папа Римський Франциск створив Апостольський екзархат для вірних Української греко-католицької церкви, які проживають на території Італії. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Адміністратором вакантного осідку новоствореного екзархату понтифік призначив кардинала Анджело Де Донатіса - генерального вікарія папи для Римського управління УГКЦ.

"Важливо було, що українці отримали можливість прийти до своєї церкви і помолитись рідною мовою, зберігаючи ідентичність і вірність УГКЦ, щоб не асимілювались. Відтак структура УГКЦ у формі екзархату нам у цьому допоможе. Це була важка дорога, яка почалась у 2004 року", - сказав керуючий у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин Бойко.

Нова церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. До нового екзархату входить близько 70 тисяч вірних зі 145 громад. Духовну опіку в Італії здійснюють понад 60 священників.

Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ

Фото: Папа Римський Франциск з ієрархами УГКЦ (Reuters/radiosvoboda)

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск під час зустрічі у Ватикані із українськими єпископами засудив війну на Донбасі. Прийом українських єпископів відбувся наступного дня після зустрічі понтифіка із російським президентом Володимиром Путіним.

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