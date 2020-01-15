Топ-чиновники з низькими зарплатами рано чи пізно почнуть красти, - політолог

Топ-чиновники, які розпоряджаються мільярдними потоками і отримують низькі зарплати - рано чи пізно починають красти. Економія на зарплатах може привести до багатотисячних розкрадань. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політичний експерт Павло Кутуєв, коментуючи новину про високі зарплати чиновників Кабінету Міністрів.

"Навколо підвищення зарплат топ-чиновникам розгорілася справжня дискусія останніми днями. І це дуже непопулярне рішення, яке неоднозначно сприймається людьми. Мені і самому якось ці нулі ріжуть слух. Однак, я думаю, що високі зарплати - все таки справа необхідна. Давайте дивитися правді в очі. Люди, які розпоряджаються мільярдними потоками і думають за що прогодувати дитину - рано чи пізно почнуть красти", - вважає експерт.

Він також нагадав, що у держчиновників часів Віктора Януковича були одні з найнижчих зарплат і в результаті його оточення вкрало з державного бюджету в цілому близько 40 млрд доларів.

"До чого призводить показна "економія" на державних постах ми всі спостерігали останні майже 30 років: гроші в конвертах, "купівля" посадової особи різними групами впливу, схематоси і банальне злодійство", - зазначив політолог.

За його словами, якщо цьому уряду вдасться не допустити поширення корупційних схем - це збереже в держбюджеті мільярди гривень від злодійства.

"Другий момент: без конкурентної зарплати неможливо залучити досвідченого співробітника в штат будь-якої комерційної компанії. Теж саме і працює і на державній службі. Ніхто з адекватних топ-менеджерів не піде на держслужбу чесно працювати за 10 тисяч. Такі цілком комфортно себе почувають в бізнес сфері. І щоб їх переманити, держава повинна конкурувати з бізнесом в цьому питанні ", - підсумував Кутуєв.