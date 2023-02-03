Топ-5 мошенничеств в интернете и чем опасный задаток: объяснение киберполиции

Киберполиция назвала самые распространенные в Украине типы интернет-мошенничества, а также объяснила, почему опасно платить задаток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника киберполиции Ивано-Франковской области Тараса Мороза в интервью "Галке".
По его словам, даже во время войны в Украине интернет-аферисты активно "работают" и придумывают новые схемы, чтобы обмануть людей. Мороз назвал пять наиболее распространенных мошенничеств в интернете.
Начальник киберполиции объяснил, что фейковые волонтеры во время войны активизировались не только в Ивано-Франковской области, а в целом по Украине. Псевдоблагодители выманивают деньги якобы на помощь ВСУ, покупку амуниции или топливо, помощь больным детям. Мошенники, по его словам, "давят на жалость".
Этот вид мошенничества аферисты нередко сочетают с псевдоблаготворительностью или другими схемами. Злоумышленники присылают форму, где якобы нужно заполнить личные и банковские данные, а на самом деле оказывается, что это фишинговая ссылка.
"Это уникальный вид мошенничества, распространенный между другими видами мошенничества, он очень популярен сейчас. Фишинг создан для того, чтобы завладеть вашими персональными данными и конфиденциальной информацией", - отметил полицейский.
Он добавил, что часто такие ссылки маскируют под магазины или выплату пособий.
Из-за сложной ситуации со светом в Украине в интернете стало больше мошенников, которые "продают" системы отопления, генераторы, дрова или твердотопливные котлы.
"Он приобрел популярность за последние два месяца. Люди сбрасывают деньги мошенникам, переходят ли по фишинговой ссылке и указывают свои данные", - отметил правоохранитель.
За последние два месяца эта схема начинает набирать популярность. Мошенники, называясь представителями банков, выманивают у людей персональные данные. После этого с банковских карт исчезают деньги.
Также аферисты могут представляться социальными представителями, якобы предлагающими материальную помощь. Сюда же относят схему "ваш сын в беде". Чаще жертвами таких мошенников становятся люди в возрасте 45-60 лет
По данным полиции, во время войны случаи такого мошенничества участились, поскольку люди ищут способы эвакуации из зоны боевых действий.
Также аферисты постоянно пытаются выманить деньги с помощью фальшивых объявлений об аренде жилья. Злоумышленники просят отправить задаток, затем исчезают.
Начальник киберполиции отметил, что понятие "задаток" равноценно слову "мошенничество". Он призвал украинцев не отправлять средства интернет-продавцам.
"Ни за что нельзя давать задаток, будь то покупка одежды или что-нибудь другое. Единицы таких порядочных продавцов, которые просят задаток, и потом выполняют свои обещания", - сказал Тарас Мороз.
Напомним, недавно в Украине разоблачили мошенников, которые обманывали людей под видом "єПідтримки".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.