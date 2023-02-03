Топ-5 мошенничеств в интернете и чем опасный задаток: объяснение киберполиции

По его словам, даже во время войны в Украине интернет-аферисты активно "работают" и придумывают новые схемы, чтобы обмануть людей. Мороз назвал пять наиболее распространенных мошенничеств в интернете.

Псевдоволонтерство

Начальник киберполиции объяснил, что фейковые волонтеры во время войны активизировались не только в Ивано-Франковской области, а в целом по Украине. Псевдоблагодители выманивают деньги якобы на помощь ВСУ, покупку амуниции или топливо, помощь больным детям. Мошенники, по его словам, "давят на жалость".

Фишинг

Этот вид мошенничества аферисты нередко сочетают с псевдоблаготворительностью или другими схемами. Злоумышленники присылают форму, где якобы нужно заполнить личные и банковские данные, а на самом деле оказывается, что это фишинговая ссылка.

"Это уникальный вид мошенничества, распространенный между другими видами мошенничества, он очень популярен сейчас. Фишинг создан для того, чтобы завладеть вашими персональными данными и конфиденциальной информацией", - отметил полицейский.

Он добавил, что часто такие ссылки маскируют под магазины или выплату пособий.

Покупка в интернете

Из-за сложной ситуации со светом в Украине в интернете стало больше мошенников, которые "продают" системы отопления, генераторы, дрова или твердотопливные котлы.

"Он приобрел популярность за последние два месяца. Люди сбрасывают деньги мошенникам, переходят ли по фишинговой ссылке и указывают свои данные", - отметил правоохранитель.

Социальная инженерия

За последние два месяца эта схема начинает набирать популярность. Мошенники, называясь представителями банков, выманивают у людей персональные данные. После этого с банковских карт исчезают деньги.

Также аферисты могут представляться социальными представителями, якобы предлагающими материальную помощь. Сюда же относят схему "ваш сын в беде". Чаще жертвами таких мошенников становятся люди в возрасте 45-60 лет

Фальшивая аренда или перевозка

По данным полиции, во время войны случаи такого мошенничества участились, поскольку люди ищут способы эвакуации из зоны боевых действий.

Также аферисты постоянно пытаются выманить деньги с помощью фальшивых объявлений об аренде жилья. Злоумышленники просят отправить задаток, затем исчезают.

Чем опасен задаток в интернете

Начальник киберполиции отметил, что понятие "задаток" равноценно слову "мошенничество". Он призвал украинцев не отправлять средства интернет-продавцам.

"Ни за что нельзя давать задаток, будь то покупка одежды или что-нибудь другое. Единицы таких порядочных продавцов, которые просят задаток, и потом выполняют свои обещания", - сказал Тарас Мороз.