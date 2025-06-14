Топ-5 вещей, которые гинекологи никогда не сделают: это вредит женскому здоровью

Не избегают движения в жизни

Кардиолог и специалист по вопросам здоровья сердца женщин Прия Фрини рассказала, что двигается каждый день, ведь это полезно для здоровья.

Она отметила, что ключевым является постоянно двигаться, когда это возможно, независимо от того, это подъем по лестнице, прогулки с коляской или ходьба вместо того, чтобы ехать на машине по делам.

Большинство людей имеют сидячую работу и проводят большую часть дня в малоподвижном положении. Самой большой причиной смерти женщин являются сердечные заболевания, поэтому с возрастом становится все важнее защищать сердца, поддерживать чистоту артерий и выполнять физические упражнения.

Физические упражнения также могут уменьшить чувство тревоги и депрессии, помочь лучше спать и снизить риск некоторых видов рака, включая молочной железы.

Питание на первом месте

Гинеколог Клара Пайк сказала, что ограничивает потребление обработанных продуктов и сосредотачивается на нежирном мясе, свежих фруктах и овощах.

Она придерживается правила 80-20, согласно которому 80% времени она ест питательную пищу, а остальные 20% выбирает продукты, которые могут не иметь большой питательной пользы, но ей нравятся.

К тому же пытается ограничить потребление выпечки в целом из-за высокого уровня холестерина и насыщенных жиров.

Следят за здоровье сердца

Распространенные формы сердечных заболеваний, которые могут поражать женщин и в конечном итоге приводить к их смерти, начинаются на ранних этапах жизни и незаметно накапливаются в организме.

Чем раньше вы сможете понять и устранить факторы риска сердечных заболеваний такие как диабет, повышенный уровень холестерина и высокое кровяное давление, тем лучше для вас.

Не используют ароматизированные средства для подмывания

Флора необходима для поддержания здорового баланса pH, создания барьера против бактерий и грибковых инфекций. Поэтому ее нарушение может вызвать проблемы со здоровьем.

Часто женщины используют в душе различные средства, которые содержат в своем составе много вредных ароматизаторов. Но они вредны для женского тела.

Достаточно просто принять обычный душ и подмыться водой.

"Вам не нужно использовать мыло, духи, бомбочки для ванны, спринцевание. Я избегаю всего этого", - сказала гинеколог.

Не игнорируют симптомы менопаузы

Некоторые люди страдают от приливов и ночной потливости в течение нескольких месяцев, тогда как другие несколько лет.

Независимо от того, как на вас влияет менопауза, не стоит опускать руки и молча переживать дискомфорт.

Менопауза не только сопровождается приливами, изменениями настроения и потерей плотности костей, но и негативными изменениями для здоровья сердца.

Приближаясь к менопаузе, повышается кровяное давление, уровень холестерина, жировая масса увеличивается, а мышечная масса уменьшается. К тому же сон и настроение также ухудшаются, что может иметь дальнейшее влияние на физические упражнения и питание.

Поэтому, если вы сможете сосредоточиться на силовых тренировках и выработке правильных привычек, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с этими изменениями и противодействовать им.