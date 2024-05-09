ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий: кто в Украине зарабатывает больше всего

При подготовке использовались: аналитический отчет и вакансии портала поиска работы Work.ua, данные Государственной службы занятости.

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Работа с самыми высокими зарплатами в Украине

Рейтинг вакансий с высокими зарплатами на порталах поиска работы в Украине стабильно возглавляют IT-специалисты. Работодатели предлагают до 100 тыс. грн. за опыт работы с отдельными языками программирования. Разработчик С++ может получать 95 тыс. грн, Golang-девелопер – 90 тыс. грн, Angular-разработчик – 80 тыс. грн.

Также высокие зарплаты предлагают по вакансиям в топ-менеджменте компаний. К примеру, средняя зарплата директора по маркетингу составляет 55 тыс. грн, но специалисты могут зарабатывать 150-200 тыс. грн в зависимости от навыков и сферы деятельности компании.

Достойный уровень оплаты имеют военнослужащие по мобилизации. Военные подразделения публикуют вакансии на порталах поиска работы для специалистов Сил обороны в различных отраслях: от танкистов, операторов БПЛА, ⁣ артиллеристов до специалистов по ремонту и рабочих. Уровень зарплаты составляет от 20 тыс. грн до 125 тыс. грн из расчета выполнения боевых задач и распоряжений.

Где можно заработать до 150 тыс. грн: ТОП-5 профессий

Есть немало вакансий для специалистов из других сфер деятельности, по которым предлагают высокий уровень оплаты при наличии достаточного опыта и профессиональных навыков.

Стоматолог

Стоматологические клиники публикуют вакансии врачей-ортодонтов, керамистов, имплантологов, стоматологов-терапевтов. Средняя зарплата стартует от 40 тыс. грн, но специалистам предлагают и более 100 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Среди требований для ортодонта на зарплату на уровне 70-120 тыс. грн опыт работы от 1 года, кроме высшего медицинского образования важно знание современных методик и технологий в области ортодонтии.

Специалист по продаже недвижимости

Менеджерам по продаже недвижимости в среднем предлагают зарплату на уровне 40 тыс. грн. В вакансиях обычно указывают уровень дохода, состоящий из ставки и % от заключенных сделок. Агентства недвижимости обещают 50-150 тыс. грн специалистам с опытом.

Скриншот work.ua

В обязанности риелтора или специалиста по недвижимости входит работа с базой объектов, подбор объектов для покупателей, проведение просмотров и переговоры, консультирование клиентов.

Трейдер

Средняя заработная плата специалиста по трейдингу составляет 49 тыс. грн. Компании ищут профессионалов в разных отраслях: трейдинг на рынке ценных бумаг, финансов, на криптобиржах, в аграрной сфере, энергетике.

К примеру, трейдер в энергетической компании может зарабатывать до 150 тыс. грн.

Скриншот work.ua

В обязанности трейдера входит анализ рынка электроэнергии, осуществление операций купли/продажи электроэнергии на торговых платформах, разработка стратегий купли и продажи электроэнергии на международных рынках. Требуют опыта работы на аналогичной должности от 2 лет, навыков работы со специальными платформами, опыт работы с импортом и экспортом электроэнергии.

Бизнес-аналитик

По вакансиям бизнес-аналитика средняя зарплата составляет 40 тыс. грн. Уровень дохода зависит от квалификации специалиста и результативности работы. Также работодатели требуют опыта, навыков работы со специализированными программами и базами данных, понимания бизнес-процессов, умения анализировать и оптимизировать информацию.

Скриншот work.ua

На порталах поиска работы предлагают должности бизнес-аналитика в логистике, газовой компании, на производстве роботизированного оборудования. Зарплата может достигать 70 тыс. грн.

Арматурщик

Специалисты по ремонту и восстановлению транспортных средств могут зарабатывать 40-80 тыс. грн. Такой уровень дохода предлагают по вакансии арматурщика в одном из киевских автосервисов.

Скриншот work.ua

От кандидата требуют опыт работы от 2 лет. В обязанности будет входить: работа по разборке/сборке автомобилей среднего и высшего класса; ремонт пластика; замена стекла на автомобилях; дефектовка автомобилей после ДТП при разборке.

В каких сферах зарплаты растут

По данным портала Work.ua, в апреле 2024 выросли средние зарплаты сразу в ряде отраслей:

Недвижимость – 40 тыс. грн, на 7% по сравнению с мартом;

Транспорт, автобизнес – 27,5 тыс. грн, +6%;

Телекоммуникации и связь – 22 тыс. грн, +5%;

Маркетинг, реклама, PR – 24 тыс. грн, +4%;

Розничная торговля – 16,5 тыс. грн, +3%;

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 18 тыс. грн, +3%;

Логистика, склад, ВЭД – 19 тыс. грн, +3%.

В то же время наблюдается уменьшение уровня оплаты по вакансиям в топ-менеджменте, сфере страхования, финансов, юриспруденции.

Средняя зарплата по Украине за три месяца держится на уровне 20 тыс. грн.

Лидирует Киев, где зарплата в вакансиях на Work.ua в среднем составляет 22,5 тыс. грн. Далее следует Львовская и Одесская области (по 20 тыс. грн).