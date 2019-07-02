ТОП-5 чохлів для телефону Huawei

Стильний дизайн, відмінна камера, ємний акумулятор — за ці якості користувачі люблять смартфони Huawei. Китайська техніка також приваблює сучасним інтерфейсом, функціональністю. До мінусів відносяться крихкість дисплея і корпусу. Сильний удар гаджет здатний вивести з ладу. Тому власникові необхідно відразу доглянути чохли на телефон Huawei. Різноманітність футлярів дозволяє кожному користувачеві знайти оптимальний за ціною і виконанням варіант.

Прозорий силіконовий чохол для Huawei

Помірна вартість – основне гідність аксесуара. Крім того, він не змінює конфігурацію, вага і габарити гаджета.

Бренди пропонують цілком прозорі моделі, а також вироби, прикрашені тематичними принтами. Активно використовується декор: блискітки, стрази. Вони підвищують естетичність аксесуара.

Силіконові приналежності захищають задню кришку, бічні грані від подряпин і потертостей. Це варіант футляра на кожен день. Силікон не ковзає, ризик випадіння апарату з рук під час користування відсутній.

Чохол-книжка для Huawei

Надійний футляр пом'якшує удари, ефективно рятує пристрій від вологи, пилу, бруду, сонячних променів. Брати з собою «книжку» можна в подорожі – гаджет буде захищений від будь-яких негативних впливів.

Передня панель закриває екран смартфона. Щоб отримати доступ до основних функцій, її досить відкинути.

Матеріали виробництва різні – шкіра, кожзам, метал, пластик. Їх можуть комбінувати.

При покупці варто звернути увагу на виконання «книжки». Є моделі, які за рахунок допоміжних елементів трансформуються в зручну підставку.

Оригінальні чохли для Huawei

Чохол сьогодні розцінюється не тільки як захисне пристосування. Це модний аксесуар, елемент образу. Власники техніки прагнуть придбати ексклюзивні вироби, які будуть відображати їх смаки, характер.

Оригінальні рішення пропонує магазин мобільних аксесуарів BestBuy Case. Вироби відрізняються якістю, вони ідеально сумісні з телефонними апаратами.

Бренди можуть пропонувати нестандартні рішення. Найнезвичайніші чохли – це антистреси з м'якими вставками, капсулами з плаваючим глітером. Цікаво виглядають вироби, стилізовані під героїв мультфільмів, тварин. У них змінена конфігурація, передбачені декоративні елементи: вушка, лапки, бантики, очі.

Оригінальні чохли можуть мати покращену функціональність: додаткові кріплення, опорні елементи.

Бампер для Huawei

Найчастіше телефони страждають від ударів, отриманих при падінні з висоти. Бампер вирішує цю проблему. Чохол у вигляді окантовки виступає хорошим амортизатором.

Плюси вироби – він непомітний, акуратний. Користуватися пристроєм бампер не заважає. Завжди видно оригінальний дизайн гаджета.

Але бампер не рятує гаджет від вологи і бруду, тому пристроєм потрібно користуватися дуже акуратно.

Чохол-накладка для Huawei

Виріб фіксується на задній кришці, уберігаючи боковини, корпус від подряпин. Екран залишається незахищеним.

Найчастіше виробляють футляри з пластику. Вони залучають різноманітністю колірних рішень. Такі аксесуари більш міцні, довговічні. Це відбивається на вартості виробу – ціна зростає.

Працювати з гаджетом накладка не заважає. Бажано доповнити такий футляр захисним склом – воно попереджає пошкодження дисплея.