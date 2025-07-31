Топ-4 чая, которые эффективно борются с запором: эффект мгновенный

Чай из сенны

Это один из самых известных чаев, помогающий при запорах. Чай изготавливается из растения сенны и он стимулирует мышцы толстой кишки, заставляя их сокращаться сильнее и чаще. Как результат, это помогает калу продвигаться по толстому кишечнику.

Диетолог Кейти Хедли рассказала, что чай может быть полезным во время запора, поэтому избегайте его употребления дольше недели, чтобы предотвратить зависимость и другие проблемы со здоровьем.

Рекомендуется подождать два часа после приема лекарств, прежде чем пить чай из сенны, чтобы это не повлияло на их всасывание.

Поскольку сенна считается слабительным средством, нужно быть очень осторожным, чтобы не переусердствовать.

Чай из одуванчика

Чай из одуванчика может мягко поддерживать регулярность стула, действуя как мягкое слабительное и мочегонное средство. Считается, что корень одуванчика содержит инулин - растворимую клетчатку, которая питает полезные кишечные бактерии, что может помочь увеличить объем стула.

Такой чай обычно безопасен для ежедневного употребления людьми без аллергии. Но одуванчик содержит пребиотики и употребление чрезмерного количества может вызвать дискомфорт в животе или вздутие.

Чай из ревеня

Чай из ревеня помогает облегчить запор, поскольку он содержит сеннозиды, которые стимулируют сокращение кишечника. Его стоит кратковременно употреблять, чтобы избежать зависимости, соблюдая рекомендуемую дозировку на упаковке.

Из-за своего слабительного действия, чай может снизить эффективность лекарств, поэтому лучше принимать препараты отдельно.

Как заваривать чай из ревеня:

возьмите 1-2 чайные ложки измельченных стеблей ревеня (свежих или высушенных)

залейте 200-250 мл кипятка

настаивайте 10-15 минут

пейте 1 раз в день, предпочтительно на ночь

Чай из каскары

Это еще один слабительный чай, который стимулирую толстую кишку. Такой напиток лучше пить периодически, а не ежедневно.

Кора этого дерева содержит антрахиноны - соединения, которые стимулируют перистальтику кишечника (то есть сокращение мышц кишечника), что способствует продвижению каловых масс.

Важно обязательно следовать инструкциям на коробке.