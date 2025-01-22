Топ-10 моментов Свитолиной на Australian Open 2025: видео

Пресс-служба соревнований подготовила подборку лучших моментов Свитолиной на турнире.

Вторая ракетка Украины выступила в Мельбурне впервые после травмы, операции на ноге и длительного периода восстановления. Она не играла в официальных матчах с августа 2024 года. Свитолина не заявилась ни на один из турниров, предшествовавших Australian Open 2025. Перед стартом мэйджора она сыграла лишь благотворительный выставочный матч против олимпийской чемпионки Парижа - китаянки Чжэн Циньвэнь (2:6, 2:6).

В первом круге чемпионата Австралии Свитолина победила лучшую теннисистку Румынии Сорану Кирстю (72-я в мире) - 6:4, 6:4. В следующем раунде она не имела проблем с американкой Кэролайн Доулхайд (WTA 83) - 6:1, 6:4. Эта победа стала 100-й для Свитолиной на турнирах Большого Шлема.

В третьем круге отечественная теннисистка встретилась с четвертой в мире - итальянкой Жасмин Паолини. Украинка отдала сопернице первый сет (2:6), отыгралась во втором (6:4), а в третьем одолела оппонентку под ноль (6:0). Далее Свитолина относительно легко прошла "нейтральную" россиянку Веронику Кудерметову (WTA 75) - 6:4, 6:1.

Таким образом она в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал австралийского мэйджора. Ранее Свитолина играла на этой стадии в 2018 и 2019 годах. "Заколдованный" четвертьфинал не был преодолен и на этот раз: украинка в драматическом противостоянии уступила 14-й ракетке мира - американке Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 4:6). Свитолина остановилась в шаге от юбилейной, 30-й победы на кортах Мельбурна.

На австралийском турнире Свитолина не только одерживала яркие победы, но и выполняла важную дипломатическую миссию. Она напоминала миру о войне на родине.

"На разных уровнях мы сражаемся каждый день. Боевой дух - в нашей крови. Я тоже стараюсь его демонстрировать", - заявила спортсменка.

Фото: Love Ukraine - написала Свитолина на телекамере после очередной победы (Eurosport)