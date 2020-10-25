Російський танкер, що тоне в Азовському морі, відбуксирують на якірну стоянку

Танкер, що потопає в Азовському морі після вибуху, буксирують на якірну стоянку. Танкер йшов під російським прапором.

Про це повідомили в прес-службі Росморрічфлоту, передає агенство ТАСС.

Танкер взяло на буксир судно "Меркурій". Вони рухаються в район якірної стоянки.

Відомо, що врятовані 10 членів екіпажу, їх стан оцінюється як задовільний. Ще троє людей опинилися за бортом, їх пошуки тривають.

В Азовському морі в суботу, 24 жовтня, стався вибух на танкері. Танкер йшов під російським прапором. Вибух стався через випари від залишків нафтопродуктів. За останніми даними, витік палива не відбувся.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що поблизу Маврикію затонув танкер. Через пошкодження судна стався масштабний витік нафтопродуктів.

Крім того, в травні на Находкінському судноремонтному заводі в Росії стався вибух на великій плавбазі "Всеволод Сибірцев".