Тепер тільки за гроші. У супермаркетах України більше не буде безкоштовних пакетів

Заборона на поширення в магазинах безкоштовних пластикових пакетів набула чинності з 10 грудня 2021 року. Один пакет коштуватиме мінімум 2 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону (проект 2051-1).
Кабінет міністрів України має намір встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети:
Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 гривень.
Вимоги закону поки не поширюються на біорозкладані пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів. Вони можуть поширюватися в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
Крім того, з 10 березня 2022 року буде повністю заборонено поширювати в магазинах тонкі і надтонкі пакети.
Замість пластикових пакетів, які зараз поширюються в супермаркетах безкоштовно, можна використовувати багаторазові пакети-сітки, які підходять для овочів і фруктів. Їх вартість до 40 гривень.
Паперові пакети також є альтернативою пластику. Вони можуть витримувати велику вагу, проте мало придатні до повторного використання.
Нагадаємо, закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" був прийнятий Радою в червні. Його основна мета - зменшення використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх поширення для поліпшення стану навколишнього середовища.