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Більше не безкоштовно. У магазинах України одноразові пакети зроблять платними: названа сума

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Україна, Середа 24 листопада 2021 11:15
Більше не безкоштовно. У магазинах України одноразові пакети зроблять платними: названа сума Фото: пластиковий пакет коштуватиме не менше 2 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України має намір встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Проект документа підготовлений Міністерством економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови.

Постанову планувалося схвалити на засіданні уряду 17 листопада, однак рішення було відкладено.

Документом встановлюються мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети у формі рукава, з дном та відкритою горловиною із стінками товщиною понад 50 мікрометрів у таких розмірах, гривень за один пакет з ПДВ:

  • 2,00 - без ручок (без бокових складок);
  • 2,50 - без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);
  • 3,00 - з ручками (з боковими складками).

Ці роздрібні ціни є мінімально допустимим рівнем цін на пластикові пакети (незалежно від ширини, довжини, глибини бокових складок, нанесеного маркування), який може застосовуватися суб’єктом господарювання, що здійснює розповсюдження пластикових пакетів.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, законом "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" визначено, що розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі.

Вимоги закону не поширюються на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Законом забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів); тонких пластикових пакетів (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів); оксорозкладних пластикових пакетів.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада схвалила закон, згідно з яким з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків.

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Кабінет Міністрів України
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