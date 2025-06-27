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Тональный с SPF не защищает кожу летом от солнца: эту правду должны знать все

Почему косметика с SPF не защищает от солнца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Популярная косметика с SPF не обеспечивает полноценной защиты от солнца. Хотя многие тональные кремы, пудры и увлажняющие средства содержат SPF, этого недостаточно для эффективной защиты кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что стоит знать

По словам эксперта, косметическая индустрия пытается облегчить жизнь и создает декоративные средства с фильтрами от солнца. Однако, SPF-макияж не заменит настоящую солнцезащиту.

Нормальное количество на одно нанесение - это четверть чайной ложки SPF-тонального средства. Это рекомендуемое количество солнцезащитного крема для лица под прямыми солнечными лучами.

Но в обычных условиях люди используют в разы меньше, поэтому эффективность SPF-макияжа очень низкая.

К тому же многие косметические продукты с SPF обеспечивают только защиту от UVB-лучей - тех, что вызывают загар. Зато UVA-лучи, которые проникают через стекло и провоцируют старение и рак кожи, часто остаются незаблокированными.

"Для достижения указанного уровня SPF нужно много крема - говорят, что слой макияжа должен быть в 15 раз толще, чем обычно. Мы же наносим минимальное количество, поэтому защита практически нулевая", - добавила эксперт.

Как создать дополнительную защиту

Дерматологи рекомендуют сначала наносить классический солнцезащитный крем сначала SPF 30+ или выше, дать ему впитаться, и уже поверх этого наносить макияж с SPF или же использовать солнцезащитную пудру.

Солнцезащитный крем нужно обновлять каждые 2 часа, или чаще, если:

  • вы купаетесь (даже если крем водостойкий)
  • потеете
  • вытираете кожу полотенцем или одеждой

Ежедневное использование даже в городе, особенно летом, крем нужно наносить утром и обновлять днем. На пляже или на открытом воздухе - обновление крема каждые 2 часа - обязательно.

 

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