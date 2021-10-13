У Томаківці Дніпропетровської області відбудують півстолітній стадіон

"У містах та селах Дніпропетровщини розбудовуємо спортивну інфраструктуру. У Божедарівці, Карпівці, Апостоловому, Перещепиному та Петропавлівці оновлюємо пришкільні стадіони. Стартували роботи і у Томаківці", - зазначив Валентин Резніченко.

Раніше уроки фізкультури учнів Томаківської опорної школи, в якій навчаються більше 550 дітей, проходили на звичайному трав’яному полі. Підтримувати його у належному стані намагалися власними силами.

"Заклад має поважний вік - майже півстоліття. Стільки ж і пришкільному стадіону, - розповіла заступниця директора Томаківської школи Ірина Зіненко. - Хочеться, щоб уроки фізкультури проходили у сучасних умовах".

На шкільному подвір’ї підрядники облаштують ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, мініфутбольне поле зі штучною "травою", зону воркауту, бігову доріжку і доріжку для стрибків у довжину. Також приведуть до ладу навколишню територію, зроблять пішохідні доріжки та висадять рослини.

"Зараз наші уроки фізкультури проходять просто на тротуарі. А бігаємо навколо школи. Хочеться, щоб з’явилися нормальні бігові доріжки, футбольне поле з гарним покриттям, майданчики. Щоб зручно було займатися та здавати заліки», – розповіла учениця 10 класу Євгенія Іванова.