"Томагавк" защитника после сольного прохода не спас "Кливленд": момент дня в НБА

Атакующий защитник покорил моментом на старте третьей четверти. Атаковать корзину "Атланты" он смело пошел из центра площадки. Финтом Митчелл освободился от опеки Хантера, оттолкнулся двумя ногами, завел мяч за голову, подогнул ноги в коленях и одной правой мощно уложил "апельсин" сверху.

Стараний звезды, однако, не хватило для выездной победы. "Кавальерс" минимально уступили "Хокс" (118:120). Впрочем, "Кливленд" уже гарантировал себе путевку в плей-офф сезона. В свою очередь "Атланта" закрепилась в первой десятке и ведет борьбу за место под солнцем.

Сам Митчелл стал самым результативным в матче в Джорджии. На паркете он провел 40 минут. За это время защитник успел набрать 44 очка, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Средние цифры американца в сезоне выросли до 27,6 очков.

Тем временем украинец Михайлюк солидно сыграл против "Оклахомы". Он появился в старте "Шарлотта" и набрал 18 очков за отведенное время. Этот показатель позволил войти в топ-3 исполнителей "Хорнетс" в поединке.

Кто такой Донован Митчелл

Уроженец штата Нью-Йорк, выступавший за "Луисвилл Кардиналс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2017 выбран "Денвером" под 13-м номером.

В результате обмена оказался в "Юте". В составе "джазменов" провел пять сезонов подряд. В ряды "Кливленда" перебрался перед нынешним сезоном. Четырехкратный участник Матча всех звезд ассоциации (2020-2023 гг.), а по итогам дебютного года попал в Команду новичков.

Митчелл стал главным героем документального сериала "Новичок на подъеме" в первый сезон под эгидой ассоциации. Увлекается бейсболом, преданный поклонник "Нью-Йорк Метс".