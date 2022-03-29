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"Тільки руїни, тільки біженці". Зеленський назвав справжню мету РФ у війні проти України

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 14:07
"Тільки руїни, тільки біженці". Зеленський назвав справжню мету РФ у війні проти України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський назвав головну мету Росії у війні проти України. За його словами, РФ прагне повністю знищити Україну як державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час звернення до парламенту Данії.

"Мета російських військ у цій війні - повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилося. Тільки руїни, тільки біженці. Вже більше 10 млн українців покинули рідні місця через бойові дії. Майже 4 млн українців виїхали за межі нашої країни", - заявив український гарант.

Нагадаємо, за даними ООН, Україну з початку війни проти Росії покинули близько 3,8 млн громадян. З них 90% - жінки та діти.

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